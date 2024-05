Maxi-incidente sulla Fi-Pi-Li tra Cascina e Navacchio, tamponamento a catena tra 7 auto: traffico bloccato

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Maxi incidente tra Cascina e Navacchio sulla Fi-Pi-Li, la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, col traffico andato in tilt. Ben sette auto, infatti, sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena poco dopo le 8 del mattino di giovedì 2 maggio.

Tamponamento a catena sulla Fi-Pi-Li

Un altro incidente paralizza la Fi-Pi-Li, arteria che collega il capoluogo toscano con Pisa e Livorno. Poco dopo le 8 del mattino, infatti, è arrivata la segnalazione di un maxi incidente all’altezza di Navacchio, in direzione Pisa.

Ben sette le auto coinvolte, con un tamponamento a catena che ha fatto temere il peggio.

Ancora da accertare le cause che hanno portato all’incidente, con l’arrivo sul posto delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso che hanno prestato le prime cure ai feriti.

Feriti nell’incidente

Il bilancio, secondo quanto riferiscono i media locali, è di sei persone ferite. I feriti, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.

Le condizioni delle persone rimaste coinvolte, infatti, non desterebbero preoccupazioni. Alcuni, per precauzione, sono stati condotti in ospedale mentre altri sono stati medicati sul posto dal personale sanitario arrivato dopo le segnalazioni.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona in cui è avvenuto l’incidente sulla Fi-Pi-Li

Traffico in tilt

Scattato immediatamente il blocco del traffico in direzione Pisa, con le code che hanno raggiunto i 6 chilometri.

Uno stop che ha influito negativamente per ore sulla viabilità. Ma dopo i primi soccorsi, il tratto è stato riaperto e il traffico si è via via decongestionato.