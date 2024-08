Maxi incidente sull'autostrada A23 tra Gemona e Carnia in Friuli: oltre 20 feriti, traffico e lunghe code

Sarebbe di oltre 20 feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni, il bilancio provvisorio del maxi incidente avvenuto sull’autostrada A23, nell’Udinese. Secondo le prime ricostruzioni il tamponamento a catena avrebbe coinvolto sette veicoli sul tratto di autostrada tra Gemona del Friuli e la frazione di Carnia del comune di Venzone, in direzione Austria. La carreggiata in direzione nord è stata chiusa al traffico per poter permettere le operazioni di soccorso, il blocco della circolazione ha provocato code che hanno raggiunto una lunghezza fino a 10 chilometri.

L’incidente sull’A23

Stando alle informazioni raccolte fin qui sarebbero 26 le persone rimaste coinvolte nel maxi tamponamento. Ancora da ricostruire la dinamica dello scontro.

Sul posto la centrale operativa regionale Sores Fvg ha inviato tutti i mezzi e il personale sanitario disponibile. Sul luogo dell’incidente gli addetti ai soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, i vigili del fuoco di Gemona e il personale della Direzione 9° Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia.

Fonte foto: ANSA

Il tratto dell’autostrada A23 Udine-Tolmezzo interessato dall’incidente che ha provocato oltre 20 feriti e fino a 10 chilometri di coda

Le operazioni di soccorso

Tre sarebbero le persone ferite gravemente e attualmente ricoverate in serie condizioni negli ospedali di Udine e Tolmezzo, dove altre tre soggetti rimasti coinvolti nell’incidente ma con conseguenze meno preoccupanti sono state trasferite in pronto soccorso. Altre 20 persone sarebbero state medicate sul posto.

Dagli ultimi aggiornamenti comunicati da Autostrade per l’Italia, il tratto i A23 è stato riaperto ma resterebbero da smaltire ancora circa cinque chilometri di code tra i comuni di Pontebba e Ugovizza.

L’incidente a Valmontone

Lunghe code e traffico sono stati registrati nella mattinata di sabato 31 agosto anche sull’A1 a causa di un incidente a Valmontone, dove una persona è deceduta e altre tre sono state portate in ospedale in seguito allo scontro tra quattro mezzi, tre auto e un van.

L’incidente si è verificato subito dopo il casello del comune vicino Roma, all’altezza del chilometro 584 dell’A1, nel tratto di autostrada che precede il bivio con la diramazione Roma Sud.

Anche in questo caso il traffico e finito nel caos, con code che hanno raggiunto i nove chilometri in direzione Milano e i cinque in direzione Napoli.