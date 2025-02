Maxi incidente a Vittorio Veneto, scontro tra 2 auto e un camper: morta una bambina di 4 anni, 7 i feriti

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Tragico il bilancio del maxi incidente verificatosi sulla strada statale 51 Alemagna in località Fadalto a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Una bambina di 4 anni è morta e 7 persone sono rimaste ferite nello scontro tra due automobili e un camper sul Ponte Botteon. La strada è stata chiusa e la circolazione interrotta per ore.

Maxi incidente a Vittorio Veneto

Nella tarda mattinata di domenica 23 febbraio un maxi incidente si è verificata sulla strada statale 51 Alemagna di Vittorio Veneto (Treviso), all’altezza di Fadalto.

Un’automobile nell’atto di sorpassare il camper che la precedeva, si è scontrata con un veicolo proveniente dalla direzione opposta.

Il sinistro è avvenuto sulla curva all’imbocco del viadotto del Ponte Botteon, dove la carreggiata a tre corsie, di cui una in senso di marcia opposta, è priva di spartitraffico.

Tutti e tre i mezzi sono stati coinvolti nello scontro, la cui dinamica è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.

Morta una bambina di 4 anni

Nello scontro ha perso la vita una bambina di 4 anni, di origini ghanesi e residente a Belluno, che viaggiava a bordo di uno dei mezzi coinvolti assieme a 4 familiari.

Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, la piccola è deceduta per via delle gravi lesioni riportate.

Altre 7 persone sono rimaste ferite a seguito dell’incidente, con codici di diversa e varia gravità.

I feriti, di cui 5 estratti dalle lamiere, sono stati stabilizzati e trasferiti nei più vicini ospedali di Conegliano, Belluno e Treviso.

La strada chiusa al traffico

Sul luogo dell’incidente sono accorsi le forze dell’ordine, l’elisoccorso del 118, i vigili del fuoco e le squadre Anas per i soccorsi e il ripristino della viabilità.

Il traffico, comunica Anas, è stato chiuso in entrambe le direzioni al chilometro 17,500 e indirizzato su viabilità comunale.

Il blocco della circolazione, durato parecchie ore, ha causato lunghe code e gravi ripercussioni sul traffico della zona.

Gli agenti sono al lavoro per ricostruire le dinamiche del sinistro e permettere al più presto il totale ripristino della viabilità sulla SS 51.