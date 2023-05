Maxi incendio in una fabbrica di plastica di Fidenza, alta colonna di fumo visibile da molti km di distanza

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Un vasto incendio si è scatenato nel capannone di una fabbrica che produce plastica in provincia di Parma. Crollata una parete avvolta dalle fiamme, mentre sale la preoccupazione a causa di un’alta colonna di fumo visibile a lunga distanza.

L’incendio nella fabbrica di Fidenza

L’incendio è divampato nel primo pomeriggio di sabato 27 maggio in un capannone dell’azienda Monteplast, sita nel quartiere La Bionda di Fidenza, comune in provincia di Parma, in Emilia Romagna.

L’azienda, che si trova nella strada che dà il nome al quartiere, è stata avvolta dalle fiamme e nel giro di poco tempo dal capannone interessato si è alzata una cortina di fumo dalle dimensioni impressionanti, visibile da molti chilometri di distanza.

Fonte foto: Tuttocittà.it Fidenza, il comune in provincia di Parma nel quale è divampato l’incendio nella fabbrica che produce materiale plastico

Al momento non si segnalano persone ferite o intossicate, mentre ad una prima, superficiale analisi sembrerebbero ingenti i danni che le fiamme hanno causato all’azienda.

Le cause dell’incendio

In seguito all’allarme, giunto intorno alle ore 13:30, sono accorsi sul posto quattro squadre di i vigili del fuoco, partite dalla caserma di via Chiavari di Parma (con il supporto della squadra del distaccamento di Fiorenzuola), i carabinieri, una squadra della Polizia Locale e gli operatori del 118.

Sul posto sono intervenuti anche gli esperti dell’Arpae, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, per i rilievi. Scontata la grande immissione di diossina e altri materiali pericoli nell’aria, con l’unica fortuna di un forte vento che sta allontanando e diradando la folta nube di fumo, ma che allo stesso tempo rischia di alimentare le fiamme.

Chiuso l’intero perimetro della fabbrica, con le strade limitrofe bloccate e off-limits nel raggio di qualche centinaia di metri.

I rischi per la salute

Per avvertire la popolazione sui possibili rischi causati dall’incendio è intervenuto il sindaco di Fidenza, Andrea Massari, che tramite i suoi canali social ha lanciato l’allarme per la popolazione.

“È in atto in questo momento un incendio di dimensioni importanti nel quartiere La Bionda. Sul posto sono in azione le squadre dei Vigili del Fuoco mentre la nostra Polizia Locale e le forze dell’Ordine presidiano gli accessi alla zona. Sono al lavoro anche i tecnici di Arpae, impegnati a valutare eventuali rischi legati alle emissioni conseguenti al rogo di sostanze plastiche”. Inizia così il messaggio con il quale il sindaco ha condiviso la notizia con i suoi concittadini.

“In attesa delle risultanze di queste analisi, Arpae raccomanda di tenere chiuse le finestre nel raggio di un chilometro dall’incendio ed evitare di avvicinarsi e sostare all’esterno nelle aree prossime al rogo” conclude poi il primo cittadino.