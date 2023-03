Maxi incendio in un'azienda di lavorazione carni a Turate, alta colonna di fumo nero si alza dal capannone

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Incendio domenica mattina a Turate, in provincia di Como. Un vasto rogo è divampato all’interno della Agrocarni, ditta che si occupa di lavorazione delle carni. Dal capannone si è alzata un’alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Incendio a Turate

L’incendio è divampato nella mattina di oggi, domenica 5 marzo, nello stabilimento dell’azienda Agricarni di Turate (Como). L’allarme è scattato poco dopo le 8 per un rogo scoppiato, per cause da accertare, all”interno del capannone in via Como, nella zona nord di Turate.

Come riporta QuiComo, le fiamme hanno dato origine ad una alta colonna di fumo nero visibile in tutta la zona, da Saronno a Cogliate.

L’incendio divampato in un’azienda di Turate (Como)

I vigili del fuoco in azione

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale di Como e dai distaccamenti di Appiano Gentile e Lomazzo e un’ambulanza della Croce Rossa.

I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il capannone. Al momento non ci sono segnalazioni su persone rimaste ferite nel rogo, anche se si teme che possano esserci persone intossicate.

Ancora tutte da accertare le cause dell’incendio, che ha causato grossi danni all’edificio.

Il Comune: tenere le finestre chiuse

Il Comune di Turate in una nota sui social ha invitato i cittadini della zona a tenere le finestre chiuse e a non uscire, in attesa dell’intervento del personale Arpa per i controlli sulla qualità dell’aria.

“In forma del tutto precauzionale, fino a successiva comunicazione, si invitano i cittadini a tenere le finestre chiuse e ad uscire il meno possibile“, scrive il Comune.