Maxi incendio a San Giuliano milanese, in fiamme la Nitrolchimica: ci sono feriti, rischio ambientale alto

Incendio di vaste proporzioni a San Giuliano Milanese, nella zona Sud di Milano: le fiamme sono divampate mercoledì mattina nella ditta Tomolpack (attività che si occupa di imballaggi), innescando una colonna di fumo visibile fino a dieci chilometri di distanza.

Maxi incendio a San Giuliano Milanese, ci sono feriti

Il fuoco ha rapidamente esteso il proprio raggio d’azione alle ditte vicine, come la Nitrolchimica, azienda che si occupa del recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi in via Monferrato.

Ci sono diversi feriti: al momento si ha notizia di almeno sei persone che hanno riportato danni, una è in gravi condizioni.

I vigili del fuoco di Milano sono arrivati sul posto del maxi incendio con quattordici squadre nel tentativo di arginare le fiamme, altissime, che minacciano di propagarsi ulteriormente e quindi di coinvolgere nel rogo altre aziende.

Rischio ambientale elevato

Il rischio ambientale è assai elevato. Si teme che l’incendio possa raggiungere un deposito di gasolio presente nell’area. Non sono ancora state chiarite le cause che hanno dato il via al rogo che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe propagato dalla Tomolpack.

L’avviso del comune di San Giuliano: “Chiudete le finestre”

Il Comune di San Giuliano ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un avviso: “Questa mattina, nella zona industriale di Sesto Ulteriano, è scoppiato un incendio in via Monferrato. Le autorità preposte e le Forze dell’Ordine sono già sul posto per coordinare le operazioni necessarie al suo spegnimento e per la messa in sicurezza della zona. Per precauzione, si invitano i cittadini a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”.



Maxi incendio anche a Gessate

Sempre nel Milanese, lungo mattinata di mercoledì 7 settembre si è verificato un altro vasto incendio. Le fiamme hanno avvolto la Csc Italia di Gessate, distruggendo i 5mila Pos stoccati all’interno della struttura.