Maxi incendio a Lissone (Monza): colonna di fumo visibile da chilometri, fiamme partite da un'officina

Grosso incendio a Lissone, alle porte di Monza. Secondo quanto riportano i giornali locali, le fiamme sono divampate all’interno di una ex officina meccanica, utilizzata come deposito di un gommista, nel primo pomeriggio del 10 gennaio.

Dove è partito il maxi incendio di Lissone (Monza) e quali sono le cause

L’incendio è partito dallo stabile, che si trova in via Canova, al civico 8, con fiamme particolarmente alte. Non è chiaro se ci siano pericoli per la salute a causa di materiale tossico.

L’origine del rogo è ancora ignota, e desta particolare preoccupazione tra i cittadini dell’area la grossa colonna di fumo che è visibile da diversi chilometri, con un forte odore di bruciato che è arrivato anche al centro di Monza.

I tecnici di Arpa Lombardia sono intervenuti sul luogo dell’#incendio scoppiato questo pomeriggio in un’ex officina di pneumatici a #Lissone (MB). Seguite gli aggiornamenti sul nostro sito: https://t.co/8xF5gKLwSj pic.twitter.com/MviEhzhyxw — ARPA Lombardia (@arpalombardia) January 10, 2023

Pericoli per la salute per la colonna di fumo che si è alzata a Lissone?

È stato attivato anche il gruppo specialistico Contaminazione atmosferica, che sta valutando la possibilità di campionare l’aria per verificare la presenza di agenti inquinanti e valutare la forza del vento.

L’Arpa segnala ancora fiamme nel sito, dove sarebbero andati a fuoco anche numerosi pneumatici, stoccati all’interno dell’officina.

Squadre dei Vigili del Fuoco anche da Milano per spegnere le fiamme

Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco di Desio, Monda, Seregno e Lissone, con autobotti partite da Milano, Carate Brianza e Bovisio Masciago.

Dal capoluogo lombardo è arrivato anche un carro schiuma. In aiuto dei pompieri sono arrivati anche i Carabinieri di Lissone, per condurre le prime indagini e ricostruire l’esatta dinamica con cui è iniziato l’incendio.

Due uomini ricoverati per il rogo di Lissone: le loro condizioni

I sanitari del 118 hanno soccorso due persone coinvolte nel rogo, un uomo di 46 anni e uno di 47 anni. Non sarebbero in gravi condizioni.

Il due sono stati portati in ospedale con un codice giallo per via della possibile intossicazione dai fumi, ma non avrebbero riportato ferite o bruciature.