Maxi in rissa in via Bolla a Milano: blitz per cercare le armi, presidio fisso nei giardini dello spaccio

Continuano le indagini sulla maxi rissa a Milano avvenuta tra i condomini di un palazzo di via Bolla. È partito il blitz, con un ingente schieramento di forze e addirittura l’utilizzo di un elicottero, per cercare le armi – cioè le mazze, i bastoni e le spranghe – usate nel corso degli scontri avvenuti in strada la sera del 10 giugno.

Perquisizioni in via Bolla alla ricerca delle armi

L’operazione della Squadra mobile della Polizia e del Commissariato Bonola è coordinata dalla Procura della Repubblica, ed è iniziata nella mattinata di venerdì 17 giugno.

Gli agenti sono entrati in almeno 5 appartamenti e nei locali adiacenti al civico 40, alla ricerca di “ulteriori elementi di prova” a carico degli indiziati. Alcuni appartamenti sono stati oggetto di sgomberi.

Il blitz servirà a rilevare inoltre le “singole condotte penalmente rilevanti“, già in parte emerse con l’analisi investigativa delle immagini pubblicate sui social.

Controlli nei giardini davanti ai palazzoni Aler

Dalle indagini avviate subito dopo la maxi rissa di via Bolla, gli investigatori sono già riusciti a individuare alcuni dei partecipanti alle violenze.

Proprio grazie ai video filmati con gli smartphone e poi pubblicati in rete, le forze dell’ordine sono arrivate alle identità dei protagonisti di quanto avvenuto il 10 giugno.

Fonte foto: Tuttocittà Dove si trova via Bolla, nel quartiere Gallaratese di Milano.

Sul posto, nei Giardini Maialino e nel parco giochi su cui affacciano i palazzoni popolari Aler è stato inoltre istituito un presidio fisso per prevenire ulteriori colluttazioni.

I controlli sono volti anche a fermare le attività di spaccio e illegalità che da sempre si consumano in quella parte del quartiere Gallaratese del capoluogo lombardo.

Cos’è successo in via Bolla a Milano il 10 giugno

Una settimana fa, davanti alle case popolari di via Bolla si erano scontrate due fazioni. Da una parte gli abitanti italiani e dall’altra i rom di origini bosniache. Circa 60 le persone coinvolte.

Le forze dell’ordine erano dovute intervenire con 15 pattuglie, della Polizia e del Reparto mobile, riuscendo a sedare la maxi rissa solo dopo tre ore.

Una 44enne, il figlio di soli 2 anni e un altro ragazzo di 17 anni erano finiti in Pronto Soccorso all’ospedale San Carlo con contusioni e ferite di lieve entità.