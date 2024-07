Maxi frana a Livigno, auto bloccate in una galleria tutta la notte: si teme per la vita di un motociclista

Nel pomeriggio di venerdì 19 luglio, un’enorme frana ha investito il passo del Gallo, strada che collega Livigno con la Svizzera. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per liberare automobilisti e motociclisti bloccati all’interno di una galleria e nelle sue vicinanze. Le operazioni di soccorso includono anche la ricerca di un motociclista, che si teme possa essere stato travolto dai massi.

Maxi frana a Livigno: i soccorsi

Una bomba d’acqua di pochi minuti, ma che non ha lasciato scampo: una frana è piombata sulla strada del Gallo, in direzione della Svizzera. È accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì 19 luglio in una zona ricca di gallerie artificiali a protezione della strada.

Ed è proprio in uno di quei tunnel che numerosi automobilisti e motociclisti sono rimasti bloccati a seguito del maxi smottamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno portato in salvo le persone, per lo più turisti, con un battello pneumatico tramite il lago di Livigno.

Persone evacuate a Livigno

Al momento non si registrano feriti o morti, ma i vigili del fuoco stanno perlustrando attentamente l’area colpita dalla frana per escludere la presenza di eventuali dispersi. Finora sono state evacuate 9 persone dalla galleria, tutti turisti, tra automobilisti, motociclisti e ciclisti.

Secondo quanto riportato dalle testate locali, il Comune di Livigno ha provveduto ad accogliere gli evacuati in alcuni alberghi della città per la notte. Sul posto è arrivato anche il sindaco Remo Galli, che ha dichiarato: “L’arteria resta chiusa. Solo sabato, al termine dei sopralluoghi con i geologi, sapremo fino a quando.”

Si cerca un motociclista

C’è preoccupazione per la possibile presenza di un motociclista sotto la frana. Il Comando regionale dei vigili del fuoco ha segnalato che le telecamere della zona avrebbero ripreso il passaggio del motociclista pochi istanti prima che massi e detriti cadessero sulla strada.

Sul posto sta intervenendo il GOS (Gruppo Operativo Speciale) dei caschi rossi, equipaggiato con una pala gommata e un escavatore. Le prime operazioni di bonifica non hanno prodotto risultati concreti, ma le verifiche proseguono.

Il sindaco ha annunciato che sabato 20 luglio, alle 13, è previsto un sopralluogo con un geologo. Dopo l’ispezione, verranno decisi i prossimi interventi e la possibile riapertura della strada.