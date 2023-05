Maxi concerto Italia Loves Romagna il 24 giugno a Campovolo per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il maltempo che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna torna a far mobilitare gli artisti e i volti noti della Regione, con un nuovo super concerto che ha l’obiettivo di raccogliere quanti più fondi possibili per cercare di aiutare i territori devastati dall’alluvione. E 11 anni dopo Italia Loves Emilia, ora sarà Italia Loves Romagna.

Il maxi concerto per aiutare gli alluvionati

Il 22 settembre 2012, infatti, è andato in scena a Campovolo il citato Italia Loves Emilia, evento che ospitò 14 big della musica italiana per raccogliere fondi per la loro Regione devastata dal sisma. Si esibirono cantanti dal calibro di Biagio Antonacci e Ligabue, oltre che Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Jovanotti e tanti altri ancora.

Undici anni dopo, a causa di un nuovo evento tragico che ha sconvolto la Regione, a Campovolo andrà in scena Italia Loves Romagna, primo evento di raccolta fondi che il mondo della musica, con il supporto del ministero della Cultura, realizzerà a favore delle popolazioni alluvionate.

Quando sarà il concerto

Dopo tante voci è arrivata la conferma. Il maxi concerto sarà sabato 24 giugno 2023 nell’arena spettacoli già allestita di Campovolo a Reggio Emilia. Come annunciato dal sottosegretario Gianmarco Mazzi, l’obiettivo sarà quello di raccogliere più fondi possibili per la Regione.

Sottosegretario che poi ha anche lanciato la proposta agli italiani di “trascorrere le vacanze dell’estate 2023 in Romagna, per portare vita e aiutare quello splendido territorio a risollevarsi”.

Chi canterà

Su quello che sarà il programma completo del maxi concerto per l’Emilia-Romagna del 24 giugno 2023 servirà ancora aspettare, ma da giorni si susseguono voci su quelli che potrebbero essere gli artisti che parteciperanno all’evento.

Non è difficile immaginare che alcuni dei protagonisti di ieri ci saranno anche in questa occasione. Difficile pensare che non ci sia Ligabue, emiliano e da sempre padrone di casa a Campovolo, o Zucchero, ma le conferme arriveranno solo tra qualche giorno.

Possibile anche la presenza di Laura Pausini, che ha già annunciato di voler mettere in scena un grande evento di raccolta fondi per le popolazioni colpite dall’alluvione. Il suo evento sarà il Music Valley-Romagna Mia e si terrà il 5 agosto all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, nell’ambito della ricorrenza dei suoi 70 anni. In occasione del concerto della cantante di Solarolo hanno già aderito artisti come Samuele Bersani e Cristina D’Avena.