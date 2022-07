Maxi bolletta di luce e gas da 2mila euro: la denuncia di una 95enne e caos sulla rateizzazione del pagamento

La guerra in Ucraina, che va ormai avanti ininterrottamente da 139 giorni, sta avendo effetti sempre più pesanti sulle tasche degli italiani. Da febbraio a oggi, infatti, il risultato dello scoppio del conflitto è stato l’aumento vertiginoso del costo dei carburanti e, soprattutto, il drastico aumento dei costi in bolletta. Lo sa bene anche una 95enne di Conegliano, in provincia di Treviso, che ha recentemente ricevuto una maxi bolletta.

La maxi bolletta da 2mila euro

A denunciare l’accaduto, ai microfoni di Morning News, è stata la signora Elisa, 95enne residente del paese nel Trevigiano che nelle scorse settimane si è vista recapitare una bolletta salatissima. L’anziana, parlando ai microfoni della trasmissione, ha infatti svelato di aver ricevuto due avvisi di pagamento di 2.116 euro e 881 euro.

La donna, carte alla mano, ha spiegato di aver sempre pagato 600-700 euro mensili di luce e gas, ma le ultime bollette ricevute andavano ben oltre quelle spese. Di recente, infatti, la donna si è anche resa conto che il consumo su base annua è più che raddoppiato, causando di fatto l’aumento in bolletta (qui vi abbiamo parlato delle ultime stangate su cibi, bollette e vacanze).

Il tentativo di rateizzazione fallito

La signora Elisa, nel corso della puntata di Morning News, ha spiegato di essersi subito adoperata per pagare le bollette salate. Come previsto da qualche mese, la donna ha chiesto alla compagnia che eroga il servizio di poter rateizzare il pagamento della bolletta.

Anche se tutto sembrava andare per il verso giusto, con la soluzione che sembrava essere stata trovata, l’ennesimo sgambetto. Quando è arrivata la seconda bolletta, infatti, la società ha minacciato l’interruzione del servizio per mancato pagamento.

La denuncia ai carabinieri

Secondo quanto raccontato dalla donna, alcuni uomini della compagnia avrebbero cercato di accedere nell’abitazione per controllare i contatori e sigillarli, facendo così partire le pratiche per l’interruzione del servizio. Ma l’anziana, che ha il contatore all’interno del giardino di casa, non li ha fatti entrare e ha chiamato i carabinieri.

“Mi sono rivolta ai carabinieri e mi hanno detto che ho fatto bene” ha detto la 95enne che ora attende di capire come può essere risolta la questione: “Ho fatto tutte le mie proteste e adesso sono in attesa di capire cosa succederà”.