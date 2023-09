Maxi-blitz interforze a Tor Bella Monaca a Roma: 300 uomini a caccia di droga e armi, 2 arresti e 6 denunce

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Ancora un maxi-blitz a Roma. Nella zona periferica di Tor Bella Monaca, 300 uomini (tra polizia di Stato e locale, carabinieri e Guardia di finanza) hanno dato vita a controlli nella zona di viale dell’Archeologia con perquisizioni e attività antidroga. Il bilancio dell’operazione, durata alcune ore, è di 2 arresti e 6 denunce.

Il maxi blitz a Tor Bella Monaca

Dalle prime luci dell’alba i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e della Compagnia e del Gruppo di Frascati, supportati da unità cinofile del Nucleo carabinieri di Santa Maria di Galeria, hanno eseguito 10 perquisizioni a persone di interesse operativo e ispezioni nelle parti comuni e vani ascensori all’interno del complesso ferro di cavallo in via dell’Archeologia.

I militari, anche grazie al fiuto del cane Nathan, hanno scoperto e sequestrato:

295 dosi di cocaina ;

; 10 dosi di hashish ;

; 2 dosi di marijuana ;

; un fucile ad aria compressa calibro 22, per uso sportivo da poligono.

Fonte foto: ANSA Carabinieri al lavoro durante il maxi-blitz a Tor Bella Monaca, nella periferia Roma, giovedì 21 settembre

Due uomini, un italiano e uno straniero, sono stati denunciati per tentato furto aggravato, sorpresi a smontare un’autovettura parcheggiata in via dell’Archeologia.

Nel corso dell’operazione, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato due persone, destinatarie di ordinanza di custodia cautelare in carcere per droga.

Controlli poi anche col personale tecnico delle società Acea Ato-2, Areti S.p.a. e Italgas, per arginare il fenomeno degli allacci illeciti alle reti di distribuzione delle utenze di luce, acqua e gas: un primo bilancio vede 4 persone denunciate per furto.

Chi ha deciso il blitz

Come riferito dal ministero dell’Interno, Matteo Piantedosi, il maxi blitz interforze è stato deciso “in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in prefettura”, ha scritto sul social X.

Sul posto anche il sindaco Gualtieri

A Tor Bella Monaca si è recato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme al Lamberto Giannini e al prete antimafia don Antonio Coluccia.

Tutti e tre sono andati nella sede del VI Municipio, territorio in cui ricade Tor Bella Monaca, per la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (quella citata dal ministro Piantedosi su X).

Mercoledì 20 settembre, in centro a Napoli, un altro maxi-blitz aveva visto coinvolti altri 300 uomini delle forze dell’ordine.