Maxi blitz contro la 'ndrangheta e colpo alle cosche della Locride: perquisizioni e 108 arrestati

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un maxi blitz dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria ha piazzato il colpo contro la ‘ndrangheta e le cosche della Locride, facendo finire in manette 108 persone. L’operazione, avvenuta mercoledì 3 maggio 2023, è scattata da Nord a Sud, con gli uomini dell’Arma in giro per l’Italia che hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip su richiesta della Dda reggina.

Operazione contro ndrangheta e cosche della Locride

Secondo quanto emerge, i carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato 108 persone, di cui 85 sono finite in carcere, nella giornata di mercoledì 3 maggio 2023. Gli indagati sono accusati a vario titolo d’associazione mafiosa, concorso esterno e traffico internazionale di droga con l’aggravante di transnazionalità e di ingente quantità oltre che di traffico di armi, anche da guerra, riciclaggio, favoreggiamento, trasferimento fraudolento e procurata inosservanza di pena.

L’operazione, denominata Eureka, ha colpito in particolare le cosche Nirta-Strangio di San Luca e Morabito di Africo. Coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri, dall’aggiunto Giuseppe Lombardo e dai pm Diego Capece Minutolo e Giovanni Calamita, l’operazione è scattata in tutta Italia.

Fonte foto: ANSA

Il blitz, infatti, ha permesso di portare avanti perquisizioni e arresti in primis a Reggio Calabria, ma anche a Catanzaro, Vibo Valentia, Pescara, Milano, Salerno, Catania, Savona, Bologna, Vicenza, L’Aquila, Ancona, Roma e Cagliari. A firmare le ordinanze sono stati i gip Karin Catalano, Claudio Treglia, Vincenzo Quaranta e Valerio Trovato.

I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10.30 di mercoledì 3 maggio 2023 nell’auditorium della Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria.

108 arrestati nel blitz dei Ros

A finire in manette, come detto, sono state 108 persone, di cui 85 sono state trasferite in carcere. L’operazione condotta dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria con il coordinamento della Dda reggina è collegata ad altre due inchieste coordinate dalle Dda di Milano e Genova.

Secondo quanto si è appreso a Reggio, nell’operazione lombarda è stata emessa una misura cautelare per 38 persone e per altre 15 in quella ligure. Tutte le inchieste sono coordinate dalla Direzione nazionale antimafia diretta dal procuratore Giovanni Melillo.

Perquisizioni e arresti anche in Germania

L’operazione Eureka ha però interessato anche territori oltre confine. Il blitz, infatti, è avvenuto anche a livello europeo e si è concentrato in particolare sul clan del villaggio di San Luca e sul contrabbando di una grande quantità di cocaina dal Sud America all’Europa.

A rivelarlo è stata un’inchiesta dei media tedeschi Mdr e Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz). Secondo i risultati dell’inchiesta, il clan avrebbe lavorato con l’organizzazione criminale Primeiro Comando da Capital in Brasile, con il Clan del Golfo in Colombia e con un gruppo di etnia albanese in Ecuador. Si sospetta che una rete di riciclaggio di denaro sia stata istituita principalmente in Germania, Belgio, Portogallo e Argentina.

Per questo motivo sono state avviate perquisizioni nei Land della Baviera, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland e Turingia. L’operazione ha portato a cinque arresti e il pubblico ministero di Monaco I e l’Ufficio di polizia criminale di Stato bavarese stanno proseguendo le indagini su otto persone.