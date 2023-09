Maxi blitz anti 'ndrangheta in tutta Italia con 81 arresti: in manette anche ex sindaci e dirigenti, i nomi

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Colpo alla ‘ndrangheta. All’alba di giovedì 7 settembre i carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia sono impegnati nell’operazione Maestrale-Carthago coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, con l’impiego di oltre 600 militari che stanno eseguendo in tutta Italia una misura cautelare nei confronti di 84 persone: 81 sono state arrestate (29 in carcere, 52 ai domiciliari), per le restanti 3 è stato disposto l’obbligo di presentazione alla procura generale. Tra chi è finito in manette ci sono ex sindaci, ex candidati e dirigenti.

Tutti i nomi degli arrestati

Oltre a esponenti già noti della ‘ndrangheta di Vibo Valentia (come Salvatore Morelli, già detenuto), in cella sono finiti professionisti come l’avvocato Francesco Sabatino (già candidato a sindaco di Vibo nel 2015).

Ai domiciliari, tra gli altri, Joan Azzurra Pelaggi (avvocata già coinvolta nella prima operazione Maestrale), Cesare Pasqua (ex dirigente medito dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia) e Andea Niglia (ex sindaco di Briatico ed ex presidente della Provincia di Vibo Valentia).

Fonte foto: ANSA Nicola Gratteri, procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro

Ecco l’elenco con tutti i nomi delle 84 persone sottoposte a misura cautelare, riportato da Gazzetta del Sud.

In carcere

Antonio Giuseppe Accorinti alias “Scimusca” (Zungri, 27.03;1959);

Salvatore Ascone (Limbadi, 11.09.1966);

Francesco Barbieri (Cessaniti, 21.02.1965);

Giuseppe Barbieri (Tropea, 22.04.1992);

Michelangelo Barbieri (Vibo Valentia, 8.10.1993);

Fortunato Bartone (Mileto, 13.12.1973);

Pietro Giuseppe Bellocco (Gioia tauro, 4.8.1983);

Domenico Cicchello (Vibo Valentia, 5.12.1972);

Nicola Fusca (Vibo Valentia, 13.3.1972);

Ottavio Galati (Mileto, 21.01.1968);

Salvatore Galati (Mileto, 25.11.1955);

Domenico Iannello (Vibo Valentia, 29.4.1977);

Luigi Mancuso (Limbadi, 16.3.1954);

Clemente Mazzeo (Vibo Valentia, 10.3.1968);

Michele Silvano Mazzeo (Seregno, 8.2.1971);

Giuseppe Mazzitelli (Tropea, 15.4.1990);

Emanuele Melluso (Tropea, 5.7.1985);

Simone Melluso (Tropea, 5.7.85);

Salvatore Palmieri (Mileto, 19.3.1976);

Pasquale Pititto (Mileto, 31.12.1968);

Salvatore Pititto (Mileto, 2.12.1968);

Domenico Polito (Desio, 20.2.1974);

Antonio Prostamo (Vibo Valentia, 27.3.1989);

Francesco Prostamo (Vibo Valentia, 8.5.1985);

Giuseppe Prostamo alias “Ciopane” (Mileto, 12.4.1985);

Giuseppe Prostamo alias “Giubba” (Vibo Valentia, 3.11.1989);

Nazareno Prostamo (Mileto, 31.5.1961);

Francesco Sabatino 8Polistena, 25.3.1979);

Rocco Tavella (Vibo Valentia, 17.5.1984).

Ai domiciliari:

Ambrogio Accorinti;

Rocco Anello;

Tommaso Anello;

Onofrio Barbieri;

Francesco Barone;

Domenico Bonavota;

Filippina Carà;

Giuseppe Carà;

Piero Castagna;

Nazareno Cichello;

Domenico Cordì;

Raffaele Corigliano (1967);

Raffaele Corigliano (2000);

Vincenzo Crudo;

Giuseppe D’Andrea;

Maria Vittoria Enrigo;

Angelo Familiari;

Antonino Fiorillo;

Claudio Fiumara;

Massimo Fortuna;

Carlo Gioffrè;

Antonio Grillo;

Antonino La Bella;

Rosario La Rocca;

Pasquale La Rosa;

Giuseppe Mangone;

Damiano Marrella;

Francesco Massara;

Fausto Melluso;

Sandro Melluso;

Salvatore Morelli;

Andrea Niglia;

Gregorio Niglia;

Cesare Pasqua;

Joan Azzurra Pelaggi;

Maria Rosa Pesce;

Gaetano Pochiero;

Fortunato Pontoriero;

Giusepppe Preiti;

Nicola Preiti;

Antonio Prenesti;

Antonio Domenico Prestia;

Antonio Gaetano Prestia;

Giuseppe Prostamo;

Salvatore Prostamo;

Ettore Romagnoli;

Marco Startari;

Antonio Tripodi;

Mattia Giovanni Tripodi;

Leopoldo Giulio Valente;

Giorgio Vurro;

Giovanni Zuliani.

Obbligo di presentazione al procuratore generale

Maria Carmela Ciconte;

Giulio Solano;

Santo Vincenzo Varone.

Il messaggio del ministro Antonio Tajani

“Da Roma a Napoli, fino a Vibo Valentia. Operazioni all’alba contro la criminalità con uomini e donne della Polizia di Stato, Carabinieri e Gdf, che ringrazio”. Lo ha scritto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un messaggio su X (ex Twitter).

E ancora: “Orgoglioso di questo Governo che si batte per la legalità, contro mafia e droga, per restituire ai cittadini territori più sani”.

L’operazione a Tor Bella Monaca e Quartieri Spagnoli

Il ministro Tajani, nel suo intervento, si riferisce alla maxi operazione a Roma e Napoli, con 800 membri delle forze dell’ordine in campo a Tor Bella Monaca e nei Quartieri Spagnoli, due giorni dopo il blitz al Parco Verde di Caivano.