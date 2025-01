Mauro Mastrototaro a Boss in incognito su Rai 2, quanto fattura all'anno con la sua azienda agricola

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mauro Mastrototaro è stato il protagonista della puntata di Boss in incognito trasmessa su Rai 2 nella serata di lunedì 13 gennaio. È il presidente di Mastrototaro Food, azienda agricola pugliese specializzata nella produzione di sottoli, paté e sughi pronti, che genera un fatturato annuo pari a 5 milioni di euro.

Cos’è Boss in incognito

Boss in incognito è una trasmissione televisiva condotta da Max Giusti e trasmessa su Rai Due.

Il format prevede che i “boss in incognito” (manager o titolari d’azienda) trascorrano un’intera settimana da “neoassunto” nella loro impresa, accompagnati da una troupe che simula la realizzazione di un documentario sul mondo del lavoro (“Cambio Lavoro”, un programma che segue persone che hanno perso il lavoro e vengono ricollocate) e dallo stesso Max Giusti, anche lui camuffato per impersonare il lavoratore toscano Attilio. In questo modo, i “boss in incognito” apprendono le mansioni da svolgere direttamente dai loro dipendenti, che non sono a conoscenza della vera identità del nuovo collega.

Chi è Mauro Mastrototaro, il “boss in incognito”

Il protagonista del primo episodio della puntata di Boss in incognito di lunedì 13 gennaio è stato Mauro Mastrototaro, presidente di Mastrototaro Food, azienda che si occupa della produzione di sottoli, paté e sughi pronti, con ortaggi coltivati rigorosamente solo nelle terre della famiglia Mastrototaro, nel cuore della Puglia, e con una filiera volutamente “cortissima”.

Nel corso della puntata di Boss in incognito, Mauro Mastrototaro ha affiancato i suoi dipendenti, con Franco che lo ha portato nei campi per insegnargli a raccogliere gli ortaggi, Gaia che gli ha spiegato come preparare i peperoni grigliati sott’olio, Ameer che gli ha insegnato a invasettare i pomodori secchi, Marianna che gli ha mostrato come comporre una coloratissima giardiniera e Giusy che lo ha istruito nel lavoro di confezionamento.

Quanto fattura l’azienda di Mauro Mastrototaro

Mastrototaro Food processa annualmente 900 mila chilogrammi di ortaggi a chilometro zero, tutti provenienti dalle coltivazioni di proprietà. L’impresa conta 50 dipendenti, ma in alta stagione il numero sale fino a 100.

Il volume d’affari dell’azienda è pari a 5 milioni di euro all’anno.