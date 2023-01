Mauro Corona sull'arresto di Matteo Messina Denaro: "Arriva il Governo Meloni e lo catturano..."

Nella puntata di ‘Cartabianca’ andata in onda martedì 17 gennaio, come di consueto Mauro Corona ha commentato i fatti della settimana in collegamento con la conduttrice Bianca Berlinguer. Inevitabile il punto sulla cattura di Matteo Messina Denaro, con lo scrittore e alpinista visibilmente entusiasta per la notizia e con parole di encomio per il governo Meloni.

Messina Denaro arrestato, il commento di Mauro Corona

La prima riflessione di Mauro Corona a ‘Cartabianca’ sull’arresto di Matteo Messina Denaro è condivisa da tutti: “Che senso ha avuto la sua esistenza? La vita ha presentato il conto a una persona che ha fatto tanto male. Con tutte le morti che ha causato avrebbe potuto riempire un cimitero”.

I commenti sulla cattura del boss di Cosa Nostra, latitante dal 1993, in questi giorni sono arrivati da ogni parte, specialmente da tutti i politici. L’opinione più condivisa è quella della vittoria della legalità e dello scacco matto a una delle organizzazioni criminali più feroci, nonostante sia sia concluso da tempo il periodo stragista.

Fonte foto: IPA Mauro Corona ha elogiato il Governo Meloni per la cattura di Matteo Messina Denaro

Ad un certo punto, tuttavia, Mauro Corona si è lasciato andare in parole di ammirazione nei confronti del Governo Meloni.

L’encomio al Governo Meloni

Dopo una prima riflessione, Mauro Corona ha dunque rivolto parole di ammirazione nei confronti del Governo Meloni: “Mi ha colpito molto una cosa. Arriva il governo Meloni e zac…lo catturano”.

A quel punto la conduttrice Bianca Berlinguer ha cercato di scongiurare la possibilità che l’ospite parlasse di complotti e macchinazioni, ma Mauro Corona si è dissociato: “No no, non intendo quello. Io voglio fare un enorme plauso a Giorgia Meloni”.

Bianca Berlinguer, quindi, gli ha ricordato che le indagini che hanno portato alla cattura di Matteo Messina Denaro sono state lunghe e complicate, dunque attribuire il merito a un singolo governo potrebbe essere azzardato.

Corona, tuttavia, ha ribadito la sua posizione: “Voglio fare i miei complimenti alla Meloni, sono serissimo“.

La riflessione sul PD

Dopo l’elogio a Giorgia Meloni, quindi, Mauro Corona è passato al commento sulla crisi interna che in questo periodo storico attraversa il Partito Democratico dopo i risultati delle elezioni politiche del 25 settembre.

Su questo aspetto Corona ha dichiarato: “La sinistra deve tornare porta a porta nelle case e nelle fabbriche, lottare contro le delocalizzazioni e aiutare le persone. Eleggere un nuovo segretario, senza fare altro, non serve a molto”.