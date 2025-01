Mauro Corona sul saluto romano di Elon Musk: "Mi preoccupa il seguito che quel gesto potrà portare"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Proseguono le discussioni in merito al gesto compiuto da Elon Musk durante la festa per l’insediamento di Donald Trump. Se ne è parlato a È sempre Cartabianca, ascoltando il parere di Oscar Farinetti e Mauro Corona. C’è da avere paura del “seguito che quel gesto potrà portare”, dice.

L’opinione di Farinetti sul “gesto”

Bianca Berlinguer, nell’ultima puntata di È sempre Cartabianca, ha voluto discutere del gesto di Elon Musk. Definito controverso, ha chiesto l’opinione di Oscar Farinetti e Mauro Corona. All’inizio della sezione, viene mostrata la tanto discussa immagine del gesto compiuto durante la festa per l’insediamento di Donald Trump.

La conduttrice domanda a Farinetti cosa gli sembra il gesto in foto, e questo risponde che non lo preoccupa tanto il gesto. Berlinguer incalza, sottolineando come per molti quel gesto sia stato subito associato al saluto nazifascista.

Fonte foto: IPA In foto il “saluto romano”

Per Farinetti il problema non è il gesto in sé, ma il discorso affrontato da Elon Musk. Spaventano di più le dichiarazioni a favore dell’estrema destra europea e l’influenza che Elon Musk può generare attraverso i social, che ormai sappiamo essere utilizzati in chiave manipolatoria per determinare il voto. Lo ricorda Farinetti.

La risposta di Mauro Corona

Per Mauro Corona non ci sono dubbi: il gesto è esplicito ed è inutile che ci si giri intorno cercando di giustificare Elon Musk. Su una cosa, però, concorda con Farinetti: non è tanto il gesto a preoccuparlo, ma “il seguito che quel gesto potrà portare”.

Secondo Corona, infatti, quel gesto è una sorta di invito a seguirlo. “C’è molta gente che non usa o non usava palesarsi, ma con la guida di uno così… a volte vale più un gesto che miliardi di parole“.

E prosegue dicendo che sì, quel gesto fa paura, ma non tanto per l’alzata di braccio, “ma per quello che potrà portarsi dietro”.

Cosa ha detto Elon Musk

Nelle ore successive non è mancata la risposta di Elon Musk. Il mondo intero sta commentando il gesto e analizzando l’altezza del braccio e l’espressione facciale. Per molti però è difficile credere alla teoria del “ringraziamento dal cuore”, soprattutto dopo le ambigue interpretazioni del referente italiano del miliardario, Andrea Stoppa, sul social X.

Da parte sua, Musk ha affermato che i suoi avversari hanno bisogno di “trucchi sporchi migliori” perché “l’attacco ‘tutti sono Hitler’ è così logoro”.