Mauro Corona ricorda Enrico Berlinguer, la reazione della figlia Bianca durante È sempre Cartabianca

L’11 giugno del 1984 moriva Enrico Berlinguer e Mauro Corona ha voluto ricordarlo durante ‘È sempre Cartabianca‘, trasmissione Mediaset condotta da Bianca Berlinguer, figlia dello storico segretario del PCI.

Cosa ha detto Mauro Corona su Enrico Berlinguer

Durante la puntata di ‘È sempre Cartabianca’ di martedì 11 giugno, Mauro Corona ha preso la parola e detto: “Lo dico io, se nessuno ha il coraggio. Sono quarant’anni che è morto Enrico Berlinguer, suo papà, oggi 11 giugno. Voglio commemorarlo a modo mio“. A quel punto, tra gli applausi del pubblico in studio, è stata mostrata sullo schermo una fotografia dello storico segretario del Partito Comunista Italiano.

Bianca Berlinguer, visibilmente emozionata, ha detto: “Questa foto io non sapevo neanche che l’avevano messa, eh”.Mauro Corona ha aggiunto: “Io mi son ricordato adesso, non c’era nulla di preparato. Voglio tranquillizzare la gente che ci ascolta. E anche domani, un anno fa, è morto un altro grande politico e imprenditore: Silvio Berlusconi. Ricordiamo anche lui”.

Il ricordo di Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer ha ricordato il papà Enrico in una lunga intervista concessa al ‘Quotidiano Nazionale’.

In quell’occasione ha raccontato: “Papà è stato per quindici anni il leader del Partito comunista italiano, ma ha sempre pensato che il destino dell’Italia dovesse venire prima dell’interesse del partito“.

E poi: “Ricordo soprattutto le uscite domenicali con lui. Durante tutta la settimana a noi pensava mia madre, perché mio padre era già molto impegnato, ma la domenica era lui che ci prendeva tutti e tre e ci portava a fare quelle cose che più piacciono ai bambini”.

Enrico Berlinguer.

Vandalizzata la tomba di Enrico Berlinguer

Il mese scorso, proprio Bianca Berlinguer aveva raccontato sui social che la tomba del papà Enrico era stata vandalizzata.

Le sue parole: “Nei quarant’anni dalla morte di papà la sua tomba è sempre stata piena di fiori portati da tante persone che si sono fermate per un pensiero e un omaggio. E questo è sempre stato per noi figli un grande conforto. Nell’ultimo mese la tomba è stata per due volte vandalizzata da qualcuno (una o più persone): vasi distrutti, fiori buttati e aiuole calpestate. Un atto vigliacco e ignobile“.