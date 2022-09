Mauro Corona contro Giorgio Parisi: "Non dica fesserie", l'incredibile attacco al premio Nobel per la Fisica

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Neanche il tempo di ritornare come ospite di “Cartabianca”, il programma in onda su Rai3 da Bianca Berlinguer, che Mauro Corona accende una nuova polemica delle sue. Questa volta la vittima è illustre, il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi che negli scorsi giorni si era permesso di dare dei consigli agli italiani su come risparmiare gas data la crisi energetica in atto nel Paese e in tutto l’Europa a causa della guerra in Ucraina.

Il consiglio di Parisi

Il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, che tra l’altro ha avuto l’onore di essere inserito tra le tracce della maturità 2022, attraverso i social aveva dato dei semplici consigli agli italiani per poter cuocere la pasta cercando di risparmiare sul gas. Infatti, per una cottura completa del primo piatto più amato, non serve per forza lasciare acceso il fuoco per tutta la durata della cottura.

Parisi, su Facebook, ha infatti spiegato che la pasta si può cuocere tranquillamente spegnendo il gas due minuti dopo averla buttata. Bisogna dunque mantenere il coperchio chiuso e, calcolando un minuto in più rispetto alla cottura consigliata nel pacco della pasta, il gioco è fatto.

Corona attacca Parisi

Nel corso dell’ultima puntata di “Cartabianca”, però, ha scagliarsi contro il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi ci ha pensato Mauro Corona. Il filosofo, ospite fisso della trasmissione Rai condotta da Bianca Berlinguer, ha infatti puntato il dito contro il fisico.

“Non dica fesserie” ha detto Corona a Parisi, invitandolo a occuparsi “di quello per il quale ha preso il Nobel”. Secondo il filosofo, il fisico non avrebbe le competenze adeguate per esprimersi in merito all’argomento.

L’affondo di Corona sull’aumento dei prezzi

Durante la serata in compagnia di Bianca Berlinguer, Mauro Corona si è lasciato andare a dichiarazioni molto critiche sulla situazione in Italia. A pochi giorni dal voto e con un Paese in profonda crisi a causa dell’aumento dei prezzi, il filosofo ha accusato: “Adesso non c’è il virus, ma l’aumento dei prezzi. Ora bisogna trovare delle soluzioni per i poveri”.

“È la povera gente a essere terrorizzata. In autunno, le persone scenderanno in piazza per la fame“ ha ipotizzato Corona.