Maurizio Molinari contestato alla Federico II di Napoli: Sergio Mattarella telefona al direttore di Repubblica

Il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari è stato contestato all’Università Federico II di Napoli da degli studenti che hanno fatto saltare l’incontro col rettore Matteo Lorito. Solidarietà da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha condannato le proteste che hanno provocato il mancato intervento.

Molinari contestato alla Federico II di Napoli

È stata una giornata ricca di tensioni alla Federico II di Napoli, dove alla facoltà di ingegneria si sarebbe dovuto tenere un dibattito tra Maurizio Molinari e il rettore Matteo Lorito con tema il “Ruolo della cultura nel contesto di un Mediterraneo conteso”. Un intervento, quello del direttore de La Repubblica, che però non ha avuto luogo.

A provocare l’annullamento sono state le proteste degli studenti che hanno contestato, tra l’altro, sui rapporti con Israele degli atenei italiani. Ci sono stati spintonamenti con la polizia poi l’ingresso degli studenti nella facoltà.

Le proteste degli studenti

All’ateneo si sono presentati circa 40 giovani che, dopo qualche contatto con alcuni agenti in borghese, sono entrati all’interno dell’ateneo andando verso l’aula per contestare il dibattito. Nella facoltà è stato anche affisso uno striscione con la scritta “Fuori i sionisti dalle università – ore 14.30 Piazza Garibaldi”, per dare appuntamento ad una manifestazione che si sarebbe tenuta in giornata a Napoli.

“Volevamo dire – si legge in una nota inviata dagli studenti – al direttore Molinari che, anche se lui sembra non riuscire a capirlo, in Palestina sono 30.000 i morti ammazzati da Israele. Il direttore di Repubblica e il rettore Lorito come possono parlare di Mediterraneo mentre si consuma nel cuore dello stesso, un genocidio?”.

I manifestanti hanno quindi chiesto spiegazioni sull’invito di Molinari, direttore “di una delle testate italiane dichiaratamente sioniste”.

La solidarietà di Mattarella e Renzi

Un evento che ha richiamato anche l’attenzione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che secondo quanto svelato dal Quirinale ha chiamato il direttore Molinari per esprime solidarietà.

Il presidente, fanno sapere dal Colle, ha aggiunto che quel che vi è da bandire dalle Università è l’intolleranza, perché con l’Università è incompatibile chi pretende di imporre le proprie idee impedendo che possa manifestarle chi la pensa diversamente.

Sui social, poi, anche la dura presa di posizione di Matteo Renzi: “Impedire al direttore di Repubblica Maurizio Molinari di parlare in università è tecnicamente parlando un gesto fascista. Questo è quello che Pasolini chiamava il fascismo degli antifascisti. Utilizzare l’argomentazione di definire Repubblica un giornale sionista è squallido. Le università devono essere i luoghi del dialogo, non gli spazi di costruzione di un pensiero unico ideologico e violento. Perché chi impedisce agli altri di parlare usa la violenza, non la cultura. Solidarietà a Maurizio Molinari”.