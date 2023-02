Maurizio Costanzo Show verso la chiusura: gli ospiti e le curiosità del programma dei record della tv italiana

Si è spento a Roma, a 84 anni, Maurizio Costanzo, pilastro del giornalismo e della tv italiana. Sposato con Maria De Filippi, altro totem del piccolo schermo del Bel Paese, lungo la sua carriera ha condotto una miriade di trasmissioni e scritto sui principali quotidiani e settimanali italiani.

Maurizio Costanzo Show, 42 edizioni in 40 anni: record assoluto per un programma tv

Senza dubbio, tra i programmi ideati dal giornalista, quello che più ha lasciato il segno nella storia della tv è stato il Maurizio Costanzo Show. Lo scorso scorso 27 aprile, il format ha tagliato il traguardo dei 40 anni di messa in onda, un record probabilmente irraggiungibile per chiunque. Le edizioni realizzate sono invece state 42 (in alcune stagioni c’è stata la doppia edizione). Ora la trasmissione, essendo legata inscindibilmente al suo conduttore, con ogni probabilità chiuderà i battenti per sempre.

“Dopo 12 anni torno al Parioli”, aveva esordito Costanzo aprendo la puntata della 40esima edizione. Tutto ebbe inizio proprio al Teatro Parioli il 14 settembre del 1982. Il talk fu prima trasmesso su Rete 4 per poi transitare sulla rete ammiraglia Mediaset, Canale Cinque.

Fonte foto: ANSA Un foto della puntata che ha dato il via alla 40esima edizione del Maurizio Costanzo Show

Maurizio Costanzo Show, gli ospiti che hanno fatto la storia del programma

Da Costanzo sono passati praticamente tutti i volti più importanti della politica e dello spettacolo: da Giulio Andreotti a Francesco Cossiga, da Silvio Berlusconi a Massimo D’Alema, da Matteo Renzi a Giorgia Meloni (che è stata tra le prime a ricordare Maurizio Costanzo) e tanti altri. E poi i divi del cinema che hanno scritto la storia internazionale della settima arte: Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Monica Vitti, Paolo Villaggio, Massimo Troisi, Sophia Loren, Alberto Sordi…

Spazio anche ai totem del teatro e della letteratura. Costanzo ha ospitato personalità del calibro di Carmelo Bene, Andrea Camilleri, Alda Merini, Fernanda Pivano… Diversi anche i personaggi che hanno acquisito popolarità grazie al talk, ad esempio Vittorio Sgarbi, Platinette o Giampiero Mughini.

Maurizio Costanzo Show: la lotta alla mafia e l’attentato al conduttore

Inoltre da ricordare che sul palco del Maurizio Costanzo Show sono saliti i magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, parlando della lotta alla mafia, uno dei punti fermi della trasmissione e uno dei temi di cui si è occupato a più riprese il marito di Maria De Filippi. Anche perché Costanzo ha avuto, suo malgrado, a che fare in prima persona con la criminalità organizzata, che lo prese come bersaglio. Non a caso in via Fauro, a due passi dal teatro, il conduttore fu vittima di un attentato mafioso.

Il 14 maggio 1993 una Fiat Uno imbottita di novanta chilogrammi di tritolo esplose a Roma in via Ruggero Fauro (vicino al Teatro Parioli). Al momento della detonazione erano in transito due vetture: una Mercedes blu condotta da Stefano Degni, su cui sedevano Maurizio Costanzo (di ritorno dalle registrazioni del Maurizio Costanzo Show) e la sua compagna Maria De Filippi; e una Lancia Thema con a bordo le guardie del corpo Fabio De Palo (rimasto lievemente ferito) e Aldo Re (che subì lesioni legate allo shock).

Fortunatamente non ci furono vittime e gli occupanti della Mercedes rimasero illesi per un ritardo nello scoppio causato dal telecomando e per un muretto di una scuola che fece da protezione all’automobile blindata di Costanzo. Le indagini successive e le versioni rese dai collaboratori di giustizia accertarono che gli autori dell’attentato erano alcuni mafiosi di Brancaccio e che Costanzo era uno dei principali obiettivi da eliminare per Cosa nostra a causa delle sue trasmissioni.