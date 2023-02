Maurizio Costanzo e il mistero dell'ultimo copione, la rivelazione: "È morto il giorno prima di svelarlo"

Nelle ore che precedono i funerali di Maurizio Costanzo, in programma alle ore 15 di lunedì 27 febbraio alla Chiesa degli Artisti a Roma, è spuntato un copione inedito dell’iconico conduttore, giornalista e autore.

Maurizio Costanzo, la rivelazione dell’amico Giorgio Assumma

A parlare del copione è stato Giorgio Assumma, avvocato, ex presidente della Siae e amico di una vita di Maurizio Costanzo.

Queste le sue parole riportate da ‘La Repubblica’: “Giorgio, puoi venire a darmi un parere sulla mia ultima sceneggiatura? Io gli risposi di sì. Avevamo già preso appuntamento per sabato 25 febbraio, ma Maurizio ci ha lasciato il giorno prima”.

Fonte foto: ANSA La camera ardente di Maurizio Costanzo, allestita presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma.

Il copione inedito di Maurizio Costanzo diventerà un film?

Lo stesso Giorgio Assumma ha poi precisato: “Maurizio non stava benissimo, ma nulla faceva pensare al peggio. (…) L’ultima volta che ero andato a trovarlo in clinica, una settimana prima della sua scomparsa, non aveva fatto cenno alla sceneggiatura. Solo successivamente, al telefono, mi disse che ne avremmo parlato il sabato, quando ci saremmo incontrati. Voleva anche un consiglio tecnico su un contratto televisivo legato alla Rai. So solo che quella sceneggiatura riguardava comunque un film“.

Ancora Assumma: “Purtroppo non ho avuto modo di sapere neanche l’argomento di quell’ultimo copione, perché venerdì, io che ero abituato a sentirlo telefonicamente anche 2 volte al giorno e mai oltre le 10 di mattina, ho ricevuto una chiamata dal figlio Saverio. Mi disse che dovevamo correre in clinica insieme all’altra figlia Camilla. Eravamo in macchina diretti da lui, quando ci ha raggiunto la telefonata di Maria. Adesso bisognerà trovare quell’ultima sceneggiatura alla quale stava ancora lavorando, conoscerne il contenuto e magari sperare che possa diventare un film”.

L’esperienza al cinema di Maurizio Costanzo

Nel corso della sua lunga carriera, Maurizio Costanzo ha firmato oltre 20 sceneggiature, tra cui ‘Una giornata particolare’, scritta nel 1977 assieme a Ettore Scola e a Ruggero Maccari. Sei i film “firmati” per Pupi Avati, come ‘Jazz band’ e ‘Zender’.

La passione per il cinema è stata tramandata anche ad alcuni dei suoi figli: Camilla Costanzo, la più grande (è nata nel 1973), è una scrittrice e sceneggiatrice. Saverio Costanzo, nato nel 1975, è un regista e sceneggiatore. Tra i suoi maggiori successi è possibile citare ‘ L’Amica Geniale’, ‘In Treatment’, ‘Private’ e ‘La solitudine dei numeri primi’.