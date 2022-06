Maturità, niente esame per Blanco: il tour e l'incidente, le parole del cantante dall'ospedale

Blanco non si diploma quest’anno. Tra i grandi assenti agli esami di maturità 2022 c’è infatti anche il cantante bresciano classe 2003, attualmente impegnato con le date del suo Blu Celeste Tour e reduce da un incidente accaduto nelle ultime ore.

Perché Blanco salta la maturità 2022

Non è una novità che i giovani personaggi del mondo dello spettacolo saltino gli anni scolastici o l’importante appuntamento della maturità.

A causa dei numerosi impegni lavorativi può spesso risultare complicato riuscire a incastrare tutto e frequentare le lezioni. Per questo motivo Blanco, avendo perso l’ultimo anno di scuola, non risulta tra gli oltre 500mila studenti italiani impegnati con le prove d’esame 2022.

Non è da escludere tuttavia un eventuale recupero del cantante nel 2023, in modo tale da conseguire il fatidico diploma e concludere il suo percorso di studi (qui, invece, i calciatori italiani impegnati sui banchi in questi giorni).

Il misterioso incidente: rinviati alcuni concerti

Il cantante che insieme a Mahmood ha conquistato il gradino più alto del podio di Sanremo 2022 è stato costretto a causa di un incidente a rimandare una delle date del suo tour, quella di Genova in programma venerdì 24 giugno, e altri appuntamenti in giro per l’Italia.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Blanco attraverso un breve video su Instagram, registrato direttamente dal letto dell’ospedale. Nel filmato, che dura pochi secondi, appare in t-shirt silenzioso e triste mentre ascolta il brano “Glimpse of Us” di Joji.

Senza raccontare i dettagli di quanto accaduto, nella didascalia del post ha rasserenato tutti i fan in merito alle sue condizioni di salute. “Ciao belli – ha scritto – purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza stare a riposo (ora sto bene)”.

Dopo aver annunciato il rinvio del concerto, ha aggiunto: “Vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute, per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno”.

Promettendo presto aggiornamenti sulla nuova data di Genova, il cantante ha concluso il post con l’emoticon di un cuore. Successivamente ha pubblicato una Storia per spiegare che per lo stesso motivo non potrà essere presente nemmeno ai Tim Summer Hits di Roma del 23 giugno e alla festa di Radio Deejay del 25 giugno.

Il supporto social a Blanco

Subito dopo aver condiviso il video sul suo profilo Instagram, Blanco ha ricevuto migliaia di messaggi di incoraggiamento sia da parte dei fan che dei colleghi del mondo della musica.

Da Shade a Nek, passando per Tedua e i Pinguini Tattici Nucleari, sono tanti i cantanti che hanno voluto esprimere la propria vicinanza al giovane cantante. Il commento più gettonato sotto il post è: “Rimetti presto”.