Mattia Toson e il padre arrestati per l'omicidio di Thomas Bricca ad Alatri: il post dello zio della vittima

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Thomas Bricca, il ragazzo di 19 anni ucciso da uno dei colpi di pistola esplosi contro il gruppo in cui si trovava la sera del 30 gennaio scorso ad Alatri, in zona Girone.

I due arresti

Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, i carabinieri hanno arrestato il 47enne Roberto Toson e il figlio Mattia Toson, di 22 anni.

La Procura della Repubblica di Frosinone ha rilevato quelle che ritiene gravi incongruenze tra i racconti che hanno fornito agli inquirenti nel corso delle indagini e quanto, invece, è stato trovato sullo smartphone della vittima. Nei giorni scorsi i carabinieri del Racis avevano effettuato la ‘copia forense’ dei dati del telefono, dopo avere chiesto l’intervento del produttore al fine di forzare la password posta dal ragazzo a sicurezza del telefonino.

Fonte foto: ANSA Paolo Bricca, il padre di Thomas, durante i funerali del 19enne ucciso ad Alatri.

Le indagini

A sparare due colpi di pistola contro Thomas Bricca, il 30 gennaio scorso, erano state due persone in sella a uno scooter, che poi avevano fatto perdere le loro tracce.

Nel corso della conferenza stampa organizzata in seguito ai due arresti, è emerso che c’è stato uno scambio di persona alla base dell’assassinio di Thomas Bricca: non volevano uccidere lui ma Omar Hauodi, suo amico di origini marocchine che, quella sera, indossava un giubbino uguale a quello di Thomas. Lo ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Frosinone Antonio Guerriero, annunciando l’arresto di Roberto Toson e del figlio Mattia Toson.

La ricostruzione di Antonio Guerriero riportata dall’agenzia ‘ANSA’: “Il movente dell’omicidio viene individuato in due risse violentissime avvenute il 28 e il 29 gennaio in centro ad Alatri. La prima rissa che ha protagonista Toson (Mattia ndr) e Omar Hauodi. Il giorno successivo Bruno Spada, vicino ai Toson, cerca di mettere pace e di placare i due gruppi ma non riesce. Il gruppo contrapposto reagisce e lancia giù un parente dei Toson che rimane ferito. Secondo l’ordinanza, il gruppo dei Toson non potevano tollerare che questa condotta rimanesse impunita e decidono di operare una ‘condotta’ che fosse di avvertimento”.

Ancora il Procuratore: “Il 30 gennaio il gruppo sa che Omar Hauodi arriva in piazzetta e pensa che abbia un giubbotto bianco, lo stesso che invece indossa Thomas Bricca. Due persone arrivano con un casco integrale e una motocicletta e esplodono almeno due colpi a distanza di 19 metri”.

Il procuratore ha spiegato ancora: “I killer pensavano di colpire Omar Hauodi. Il colpo, secondo la ricostruzione, viene esploso dal figlio. L’arma e la motocicletta non sono state ancora rinvenute”.

Il commento del papà di Thomas Bricca

All”’ANSA’, Paolo Bricca, papà di Thomas, ha commentato così la notizia degli arresti: “Sono felicissimo, ma mancano ancora importanti tasselli. Ora comincia la grande battaglia dei processi. Non abbiamo ancora vinto niente, speriamo che ora riescano a farli parlare”.

Secondo Paolo Bricca “restano ancora tanti tasselli” da chiarire nella vicenda dell’omicidio del figlio: “Mancano lo scooter e la pistola e chi li ha forniti ai criminali. Io avevo perso le speranze, soprattutto davanti alla strafottenza di quelle persone che addirittura salivano in paese a provocare”.

Il post dello zio di Thomas Bricca

In un post pubblicato nelle prime ore del mattino di martedì 18 luglio su Facebook da Lorenzo Sabellico, zio di Thomas Bricca, si legge: “Buona galera boss“.