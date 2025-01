Matteo Viviani de Le Iene sventa una rapina a Milano in piazza Duomo, il video: "Non fate finta di niente"

Matteo Viviani, inviato del programma Mediaset Le Iene, nelle scorse ore è riuscito a sventare una rapina che avrebbe potuto vedere vittima una coppia di giovani. Questi ultimi, in pieno centro a Milano, in piazza Duomo, sono stati circondati da tre ragazzi, i quali gli hanno intimato di mostrare ciò che avevano in tasca. Viviani, accortosi di quanto stava accadendo, ha finto di essere amico della coppia, abbracciando il fidanzatino e riuscendo, con un simile gesto, a far desistere dalle brutte intenzioni coloro che, probabilmente, si erano messi in testa di commettere una rapina.

Milano, Matteo Viviani de Le Iene sventa una rapina in piazza Duomo

Viviani ha raccontato la versione di quel che è successo tramite alcune storie Instagram pubblicate sul suo account. I fatti risalgono a domenica sera e si sono svolti nella centralissima piazza Duomo, lato di piazza Mercanti.

Viviani ha spiegato che era da poco giunto in zona dopo essersi fatto un giro in moto. Ad un certo punto ha notato che “tre ragazzi di colore” che stavano dicendo ad una coppietta: “Ma perché ci stai guardando male?”.

“Questa coppietta di ragazzini – ha proseguito nel racconto Viviani – si stava facendo i fatti propri. Avranno avuto 16 o 17 anni e si sono girati dicendo: “No, non è vero, non vi stavamo guardando””.

L’inviato delle Iene è quindi intervenuto in difesa della coppietta, avendo intuito che la situazione poteva finire male. “I tre ragazzini si sono poi messi proprio vicini alla coppia, l’hanno serrata e quando io sono arrivato gli stavano dicendo: “Fatemi vedere cosa avete nelle tasche… Dai il portafogli, dai soldi”“.

L’intervento provvidenziale di Viviani che si è finto amico della coppia

Sempre Viviani: “A me istintivamente è venuto in mente di fare una cavolata. Ho fatto il giro largo e poi sono andato verso la coppietta di ragazzini, come se li stessi incontrando per caso. Sono andato da lui e gli ho detto: “Bella zi, come stai? Tutto a posto? Da un sacco di tempo non ci vediamo…””.

E ancora: “Poi l’ho abbracciato e tutti sono rimasti un po’ spaesati. Allora ho detto: “Ma cosa sta succedendo?” I tre, non vedendo più sola la coppia, sono andati via”.

L’appello de l’inviato de Le Iene: “Non fate finta di niente

“Tutto questo è accaduto qua – ha spiegato sempre il giornalista de Le Iene mostrando il punto esatto in cui si è svolta la vicenda, ossia un’area di piazza Duomo – davanti alle persone, davanti a un bar con i tavolini fuori, con i taxi, zona assolutamente illuminata”.

“Questo per dire che se doveste assistere a una scena di questo tipo, vi prego, non fate finta di niente. Inventatevi qualcosa, qualsiasi cosa perché anche la cavolata che è venuta a me in mente di fare in questo caso, per fortuna, probabilmente ha evitato il peggio”, ha concluso Viviani.