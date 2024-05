Matteo Salvini vuole la leva obbligatoria, la Lega deposita ddl sul servizio militare: cosa prevede

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Matteo Salvini torna alla carica sul servizio militare obbligatorio e annuncia la presentazione di un ddl alla Camera. La Lega vuole reintrodurre la leva universale per sei mesi tra i giovani dai 18 ai 26 anni, come anticipato il 12 maggio dal segretario del Carroccio all’adunata degli Alpini a Vicenza. Nonostante in quell’occasione la proposta fosse già stata cassata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, il vicepremier tira dritto e comunica che il testo è già pronto e depositato.

L’annuncio di Salvini

“Depositata alla Camera la proposta di legge della Lega per reintrodurre sei mesi di servizio civile o militare per i ragazzi tra i 18 e 26 anni, su base regionale e da svolgere esclusivamente in Italia” ha scritto sui social il leader della Lega Matteo Salvini.

“Ne sono convinto – ha aggiunto il ministro -. È una forma di educazione civica al servizio della comunità, di disciplina, di attenzione al prossimo e rispetto per se stessi e per gli altri che potrà avere effetti molto positivi”.

La reintroduzione della leva

Il progetto era stato preannunciato dal vicepremier in occasione del raduno degli Alpini del 12 maggio: “È una grande forma di educazione civica, con persone che si possono dedicare al salvataggio, alla protezione civile, al pronto soccorso, alla protezione dei boschi da svolgere vicino a casa – aveva spiegato – Una volta uno di Udine andava a Bari, e quello di Bari lo mandavano a Udine, dovendo lasciare studi e lavoro. Non sarà più cosi, si farà vicino a casa”.

L’iniziativa aveva però provocato il botta risposta tra Salvini e Crosetto, che aveva manifestato apertamente la sua contrarietà: ““Le forze armate non possono essere pensate come un luogo per educare i giovani, cosa che deve essere fatta dalla famiglia e dalla scuola”, era stata la replica il ministro della Difesa.

Il disegno di legge della Lega sul servizio militare

Quasi una settimana dopo le parole del ministro delle Infrastrutture è arrivato a Montecitorio il disegno di legge della Lega, a prima firma Eugenio Zoffili, deputato vicino alla segreteria e membro della Commissione Difesa della Camera, dove viene normata l’opzione di scelta per i giovani italiani, tra la formazione militare e quella invece che prevede un impiego di tipo civile.

Come sottolineato dal parlamentare leghista all’Adnkronos, i sei mesi della nuova leva sarebbero svolti “esclusivamente sul territorio nazionale e nella propria regione di residenza o domicilio, con priorità alla propria provincia, salvo espressa richiesta del cittadino ad essere impiegato in altri ambiti territoriali nazionali e previa disponibilità e autorizzazione dell’Autorità preposta”.

“In questi giorni da quando è stata annunciata dal nostro segretario federale abbiamo ricevuto centinaia di messaggi di apprezzamento”, ha dichiarato il deputato Zoffili, spiegando ancora che a coloro che opteranno per l’ambito militare “sarà assicurata la formazione militare in vista del loro impiego sul territorio nazionale”, mentre in caso di scelta di servizio civile universale “i giovani verranno invece preparati a svolgere funzioni di concorso alla tutela del patrimonio culturale, naturalistico e paesaggistico del Paese”, con la possibilità “di inserirsi nel sistema nazionale della Protezione Civile e del soccorso pubblico e di collaborare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.