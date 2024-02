Matteo Salvini risponde a Mattarella dopo la strigliata sui manganelli: "Giù le mani dalle forze dell'ordine"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Matteo Salvini entra nell’affaire manganelli fra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro Matteo Piantedosi prendendo posizione in difesa delle forze dell’ordine. Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture ha condannato il coinvolgimento degli agenti nella contesa politica, difendendo il loro ruolo a garanzia di sicurezza e democrazia, pur sottolineanto l’importanza di valutare se qualcuno di essi possa aver ecceduto rispetto ai protocolli. Intanto, il ministro dell’Interno si è impegnato a chiarire in Parlamento gli eventi che hanno portato alle manganellate agli studenti di Pisa, dopo le critiche del Presidente della Repubblica.

Matteo Salvini: “Agenti non sono robot, giù le mani dalla polizia”

“Giù le mani dalle nostre forze dell’ordine” ha affermato Matteo Salvini alla scuola politica della Lega, entrando a quindi in maniera decisa in merito al dibattito sull’operato degli agenti incaricati di gestire le proteste in Toscana.

“Penso al dibattito che c’è sulle forze ordine. È giusto analizzare se si è fatto tutto quello che si doveva” o “se qualcuno ha ecceduto, sono donne e uomini non sono robot, ma è inaccettabile che” tutti quelli “che garantiscono sicurezza e democrazia vengano tirati in ballo nella contesa politica” ha affermato il vicepremier.

Fonte foto: ANSA

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è detto disponibile a chiarire in Parlamento sui fatti di Pisa

La difesa del ministro Piantedosi

Domenica 25 febbraio il ministro Matteo Piantedosi, nominato al Ministero dell’Interno con il sostegno della Lega, ha annunciato in un’intervista al Corriere la sua disponibilità a chiarire la situazione in Parlamento.

Il Ministro ha risposto alle critiche del Presidente Sergio Mattarella riguardo agli scontri tra polizia e manifestanti nel corteo pro-Palestina a Pisa, promettendo una valutazione interna e una dettagliata relazione sugli eventi, in particolare “su quale possibile attività di mediazione sia stata sviluppata per prevenire quegli incidenti che non fanno bene né ai manifestanti né agli operatori che erano sul campo”.

Piantedosi ha però sottolineato che la gestione dell’ordine pubblico è sempre la stessa: “Il governo non ha cambiato le regole della gestione dell’ordine pubblico”, dato che “non ha alcun interesse che si verifichino disordini, al contrario vuole assicurare la massima espressione delle libertà dei cittadini in forma ordinata e pacifica”.

Il comunicato del Presidente Sergio Mattarella

Ad allargare il dibattito sulle forze dell’ordine era stato il duro comunicato del Quirinale, con il Presidente Sergio Mattarella che aveva in qualche modo “bacchettato” il ministro dell’Interno per le manganellate della polizia sui manifestanti.