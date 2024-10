Matteo Salvini ospite di Massimo Giletti: "Sono a Rai 3 solo per te", e il conduttore gli regala un chiodo

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

“Questa non è la mia casa abituale”. Ospite del nuovo programma di Massimo Giletti Lo stato delle cose (Rai 3), Matteo Salvini scambia battute amichevoli con il noto giornalista e fa ironia a proposito del suo rapporto con la terza rete del servizio pubblico. Poi il siparietto, con Giletti che regala al ministro dei Trasporti un chiodo, scherzoso riferimento alla vicenda delle linee ferroviarie in tilt.

Matteo Salvini ospite da Massimo Giletti

“Bentornato in Rai, intanto, mi fa molto piacere che sei tornato“, ha esordito il leader della Lega a inizio trasmissione, riferendosi al ritorno in casa Rai del giornalista e conduttore. “Ci ho messo un po”, la replica di Giletti.

Non manca, a seguire, una stoccata al terzo canale televisivo della tv di Stato: “Torno a Rai 3 solo per te, perché questa non è la mia casa abituale“, scherza il vicepremier.

Alla replica “questa è la casa di tutti”, Salvini ribatte ironicamente: “La casa del popolo“.

Roberto Vannacci prossimo segretario della Lega

Presto il tema del faccia a faccia tra i due diventa il generale Roberto Vannacci, recentemente apparso al raduno della Lega di Pontida.

“È vero che tra 2 anni non farà più il segretario della Lega? Vannacci è un papabile per il futuro della Lega?”, chiede Giltetti.

Salvini cerca di dribblare la risposta: “Fintanto che ho voglia, salute, alzarmi la mattina con determinazione di fare un mestiere complicato. (…) Vannacci è una persona di valore, di parola, ha preso più di mezzo milione di voti. Sul tema della pace, è uno dei costruttori di pace su cui io conto”.

“Vedremo tra 2, 3, 4, 5 anni – aggiunge – Ci sono tante donne e tanti uomini capaci più di me, ma io c’ho ancora voglia e salute. Non tirarmela dietro“, conclude il leader del Carroccio.

Matteo Salvini a Pontida

Anche nel 2024, i militanti della Lega si sono dati appuntamento a Pontida, in provincia di Bergamo, per la 36esima edizione del tradizionale raduno del partito.

Fonte foto: ANSA Matteo Salvini sul palco di Pontida

Oltre a Matteo Salvini, salito sul palco ripetendo il mantra “Noi non molliamo“, hanno presenziato anche altri leader sovranisti europei come l’ungherese Orbàn e l’olandese Wilders