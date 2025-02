Matteo Salvini "ministro bimbominkia" nelle chat di FdI, Meloni attacca la Lega: "Partito che non ha onore"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Aria pesantissima nel Governo dopo la diffusione di alcune chat con messaggi di esponenti Fdi, tra cui anche alcuni di Giorgia Meloni, nei quali Matteo Salvini veniva pesantemente bersagliato e offeso insieme al suo partito. Il ministro è stato definito, in particolare, “bimbominkia” e “cialtrone“, mentre la premier parlava della Lega come un “partito senza onore”.

Le offese nella chat Fdi a Matteo Salvini

A rendere pubblici alcuni messaggi privati scambiati tra membri di FdI è stato giovedì 6 febbraio Il Fatto Quotidiano, dai quali traspare la poca stima (usando un eufemismo) nei confronti di Matteo Salvini.

Gli appellativi usati per il Ministro delle Infrastrutture sono diversi, tutti negativi. Si va da “bimbominkia” a “cialtrone”, passando poi a dire di lui che sarebbe un “incapace” e “ridicolo”, mentre lo si accusava anche di presunte trattative segrete con Renzi per favorire Denis Verdini.

Il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari avrebbe definito Salvini un “ministro bimbominkia”

In particolare, a scatenare l’ilarità sui social è l’uso del termine “bimbominkia“, una parola che negli ultimi anni ha trovato diffusione online per connotare una persona che si distingue per atteggiamenti immaturi e poco intelligenti, partecipando alle conversazioni in modo invadente e dimostrandosi irrispettoso verso gli altri.

Il termine si riferisce anche a ragazzi che seguono tendenze e comportamenti stereotipati, come l’uso eccessivo di emoticon e abbreviazioni nei messaggi o l’entusiasmo per le band musicali più in voga del momento.

Cosa ha detto Giorgia Meloni della Lega in chat

Le chat, che coprono il periodo 2018-2024, sono parte del libro “Fratelli di chat” del giornalista Giacomo Salvini, in uscita prossimamente.

Il cronista ha reso noti anche vecchi messaggi scritti da Giorgia Meloni, risalenti al 2018. In questi la premier affermava che Salvini avrebbe dovuto sottrarsi alla questione delle accise. Poi, nel febbraio 2020, sottolineava che il punto da evidenziare era l’inaffidabilità della Lega nel rispettare gli impegni.

“Secondo me il messaggio che va fatto passare, che è la verità, è che la Lega è un partito che non mantiene la parola data. Hai voglia a fare il partito di destra se non hai onore” si legge nel messaggio attribuito al Presidente del Consiglio.

Le reazioni dell’opposizione

“Adesso mi date i vostri telefonini e vediamo cosa avete scritto sulle vostre chat. È una cosa che non sta bene” ha dichiarato l’europarlamentare Fdi, Nicola Procaccini. “A parte che è una chat vecchia, vi rendete conto che viene fatto un libro su questa chat? È una cosa illegale, ma voi questo problema non ve lo ponete” ha aggiunto, ricordando che trattasi di chat privata e in quanto tale tutelata da una recente sentenza della Cassazione.

“Se c’è un problema di lealtà nel partito? No. Se uno riesce a trafugare una chat privata, non so come ha fatto a trafugarla. No, non c’è un problema di lealtà, c’è il problema che voi non vi ponete il problema” ha affermato all’esterno della Camera.

Il caso ha fornito ovviamente spunti ai partiti di opposizione per lanciare critiche al Governo. “Questa è l’Italia oggi: un Paese che è governato dai bimbominkia e da persone senza onore per loro stessa ammissione” ha twittato Matteo Renzi. “Chi si dimette oggi? Salvini o Fazzolari? O, meglio, tutti e due?” ha chiesto, riferendosi al sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, la persona a cui viene attribuita l’offesa “bimbominkia”.

Nicola Fratoianni di Avs si è detto invece “colpito” delle prime anticipazioni circa il libro di prossima pubblicazione, parlando di “una sensazione di tristezza per l’ipocrisia che alberga nelle stanze della destra. E siamo ancor più preoccupati – aggiunge – per i cittadini italiani il cui destino è nelle mani di questi personaggi assolutamente inadeguati a prendersi cura del nostro Paese”.