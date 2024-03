Matteo Salvini esulta per elezioni in Abruzzo ma da quando è al Governo ha perso milioni di voti in 7 regioni

Matteo Salvini ha dichiarato che la Lega è stata “determinante” per la vittoria del centrodestra alle elezioni Regionali in Abruzzo. Il leader del Carroccio ha dichiarato che Marco Marsilio “ha vinto anche con i nostri 43 mila voti”. Lo scarto con Luciano D’Amico, in effetti, è stato di 42.912 voti. Poi ha aggiunto che “da quando gli italiani hanno scelto questo nuovo Governo, ci sono state 7 elezioni Regionali, ne abbiamo vinte 6 su 7“. Anche in questo caso è tutto vero: Lombardia, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Provincia Autonoma di Trento e Abruzzo sono tutte amministrate dalla coalizione di maggioranza, solo la Sardegna è passata al centrosinistra. Ma è altrettanto evidente l’emorragia dei voti della Lega, unico partito dei tre su cui si basa la coalizione – composta insieme a Fratelli d’Italia e Forza Italia – ad averne persi (e non pochi) rispetto alle elezioni nelle stesse regioni svoltesi 5 anni prima. Il confronto tra i dati 2018-2019 e 2023-2024, per Matteo Salvini, è impietoso.

I dati della Lega: quanti voti ha perso in 5 anni

REGIONE 2018-2019 2023-2024 DIFFERENZA Lombardia 1.553.787 voti (29,65%) 476.175 voti (16,53%) – 1.077.612 voti Lazio 252.772 voti (9,96%) 131.811 voti (8,51%) – 120.961 voti Friuli-Venezia Giulia 147.340 voti (26,63%) 75.101 voti (19,03%) – 72.239 voti Molise 11.956 voti (8,23%) 8.481 voti (6%) – 3.475 voti Provincia Autonoma di Trento 69.117 voti (27,09%) 30.347 voti (13,05%) – 38.770 voti Sardegna 81.421 voti (11,4%) 25.609 voti (3,75%) – 55.812 voti Abruzzo 165.008 voti (27,53%) 43.816 voti (7,56%) – 121.192 voti TOTALE 2.281.401 voti 791.340 voti – 1.490.061 voti

I dati di Fratelli d’Italia: exploit di Giorgia Meloni

REGIONE 2018-2019 2023-2024 DIFFERENZA Lombardia 190.838 voti (3,64%) 725.402 voti (25,18%) + 534.564 voti Lazio 220.460 voti (8,69%) 520.731 voti (33,63%) + 300.271 voti Friuli-Venezia Giulia 23.183 voti (5,49%) 71.502 voti (18,11%) + 48.319 voti Molise 6.461 voti (4,45%) 26.649 voti (18,85%) + 20.188 voti Provincia Autonoma di Trento 3.687 voti (1,45%) 28.714 voti (12,35%) + 25.027 voti Sardegna 33.716 voti (4,72%) 93.122 voti (13,63%) + 59.406 voti Abruzzo 38.894 voti (6,49%) 139.578 voti (24,10%) + 100.684 voti TOTALE 517.239 voti 1.605.698 voti + 1.088.459 voti

Fonte foto: ANSA Da sinistra a destra: Antonio Tajani (leader Forza Italia), Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) e Matteo Salvini (Lega)

I dati di Forza Italia: equilibrio nonostante la morte di Silvio Berlusconi

REGIONE 2018–2019 2023-2024 DIFFERENZA Lombardia 750.739 voti (14,32%) 725.402 voti (25,18%) – 25.337 voti Lazio 371.155 voti (14,63%) 520.731 voti (33,63%) + 149.576 voti Friuli-Venezia Giulia 50.908 voti (12,06%) 26.287 voti (6,66%) – 24.621 voti Molise 13.627 voti (9,38%) 16.924 voti (11,97%) + 3.297 voti Provincia Autonoma di Trento 7.204 voti (2,82%) 4.708 voti (2,02%) – 2.496 voti Sardegna 57.430 voti (8,04%) 43.171 voti (6,32%) – 14.259 voti Abruzzo 54.223 voti (9,05%) 77.841 voti (13,44%) + 23.618 voti TOTALE 1.305.286 voti 1.415.387 voti + 110.101 voti

Quanti voti ha perso il centrodestra dal 2018 al 2024

I tre principali partiti di centrodestra nel 2018-2019 hanno ottenuto, complessivamente: 4.103.926 voti in queste regioni.

Nel 2023-2024, nelle stesse regioni: 3.812.425 voti.

In sostanza, il centrodestra ha perso 291.501 voti.

In fondo, quindi, l’analisi dei servizi segreti russi non risulta peregrina: l’alleato migliore per il centrodestra alle elezioni Politiche del 25 settembre 2022, che hanno di fatto concesso a Giorgia Meloni di diventare premier, è stato l’astensionismo dilagante.