Matteo Salvini e la battuta sulla cravatta rossa contro Elly Schlein: "C'è chi paga gli armocromisti"

Matteo Salvini è tornato a sfoggiare una cravatta rossa, in tv durante la partecipazione di mercoledì 13 novembre a “Otto e Mezzo” su La7: un accessorio – come è noto – non indossato a caso, con il chiaro omaggio a Donald Trump, ma che diventa ora anche un pretesto per pungere Elly Schlein sulla questione dell’armocromia. Rispondendo a Lilli Gruber, il leader della Lega ha affermato che come “consulente” in fatto di look si fida del gusto di sua figlia, a differenza di qualcun altro che invece “paga gli armocromisti”.

La cravatta rossa di Matteo Salvini e lo sfottò a Elly Schlein

“Mia figlia mi ha detto che mi dona” ha chiarito Matteo Salvini, riferendosi alla cravatta scelta per la puntata di “Otto e Mezzo” di martedì 13 novembre.

“C’è chi paga gli armocromisti, io ascolto mia figlia che mi ha detto ‘quella cravatta ti sta bene, rimettila’ ” ha detto Salvini.

Fonte foto: ANSA

Matteo Salvini con la cravatta rossa

Elly Schlein e l’armocromia

La battuta è un chiaro riferimento a Elly Schlein e la sua ormai celebre intervista apparsa su Vogue Italia il 25 aprile 2023, in cui rivelò la sua passione per l’armocromia, sottoponendosi poi ad abbondanti critiche e ironie.

Schlein in quella circostanza spiegò che le sue scelte di abbigliamento variano secondo le situazioni e che ama i colori.

Per questo motivo ha rivelato di affidarsi all’esperta Enrica Chicchio, sua amica e consulente di immagine, per scegliere le tonalità che la valorizzano.

Il precedente con la cravatta rossa per Salvini

Non è la prima volta che Matteo Salvini attira l’attenzione per il cambio di look: la scelta di questi colori era stata adottata in precedenza una settimana prima, durante un Question Time alla Camera.

Il completo blu con la cravatta rossa indossati dal leader del Carroccio richiamava, senza possibilità di equivoci, l’iconico stile di Donald Trump, celebrato quindi da Salvini in questo modo dopo la rielezione alla Casa Bianca.

Salvini in quell’occasione aveva parlato di “giornata storica”, riferendosi alla vittoria di Trump, aggiungendo che il fatto è da leggere come una “buona notizia” per tutti.

Un messaggio, quello di Salvini, che ha suscitato critiche, in particolare da Davide Faraone di Italia Viva, che senza giri di parole ha definito imbarazzante il “siparietto” di Salvini.