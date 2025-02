Matteo Salvini dopo le chat di Fratelli d'Italia fa il pompiere e assolve Meloni: "Battute di un'altra era"

Matteo Salvini stempera le polemiche in seguito alla pubblicazione delle chat riservate fra esponenti di Fratelli d’Italia che accusavano la Lega di essere un “partito senza onore” e lui personalmente di essere un “bimbominkia” e un “cialtrone”. Per il leader della Lega, la stessa Giorgia Meloni potrà confermare che tutto è ormai superato.

Salvini sulle chat di Fratelli d’Italia

Nelle chat riservate, gli esponenti di FdI accusavano inoltre Salvini di essere un “incapace” e un personaggio “ridicolo”, attribuendogli fra le altre cose presunte trame segrete con Matteo Renzi per favorire il suocero Denis Verdini.

Intervistato dal quotidiano Il Tempo, Salvini ha rispolverato la sua migliore “modalità zen”, collaudata condizione con la quale da anni disinnesca sul nascere le polemiche che non gli interessano.

Questa la risposta del vicepremier e ministro dei Trasporti:

Se qualcuno spera di mettere in difficoltà la maggioranza pubblicando vecchie chat riservate, sbaglia. Certo, anche se non sono eccessivamente permaloso non fa piacere leggere certe cose. Però si tratta di battute scritte in un’altra era politica che – sono certo – non rispecchiano il pensiero attuale degli alleati. Giorgia saprà confermarlo.

Gli insulti di Meloni a Salvini

Gli epiteti poco edificanti sono stati svelati da un giornalista del Fatto Quotidiano, Giacomo Salvini, in data 6 febbraio durante una puntata di Piazzapulita.

Tutte le chat incriminate sono state pubblicate nel libro Fratelli di chat. Storia segreta del partito di Giorgia Meloni.

Secondo quanto pubblicato, nel febbraio 2020 Giorgia Meloni criticava così il Carroccio: “Secondo me il messaggio che va fatto passare, che è la verità, è che la Lega è un partito che non mantiene la parola data. Hai voglia a fare il partito di destra se non hai onore“.

Chi avrebbe dato del “bimbominkia” a Salvini

A dare a Salvini del “bimbominkia” sarebbe stato, nel dicembre 2018, l’attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari. “Ministro bimbominkia colpisce ancora”, avrebbe scritto su WhatsApp dopo la visita in Israele dell’allora ministro dell’Interno. Salvini aveva definito i componenti di Hezbollah “terroristi islamici”, dando vita a una frizione diplomatica con il Libano.

Si ricorda che nel governo Conte I, la Lega era al governo mentre Fratelli d’Italia all’opposizione.

In varie chat sarebbe più volte stato utilizzato il termine “infame” per attaccare intellettuali e politici che, da destra, avrebbero espresso critiche nei confronti di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia.