Matteo Salvini contro Emmanuel Macron sulla guerra in Ucraina: "Criminale instabile, non rompa le scatole"

Non edulcora le parole Matteo Salvini, quando parla del leader francese Emmanuel Macron della guerra in Ucraina. Il Ministro dei Trasporti è stato raggiunto dai giornalisti nel giorno dell’inaugurazione di una nuova sede della Lega a Milano, e ai microfoni dell”Ansa’ ha rivolto tutta la sua intransigenza nei confronti di Macron.

Il seme della discordia è nato dalle parole del segretario Nato Stoltenberg che recentemente, in un’intervista rilasciata per ‘The Economist’, ha parlato della possibilità di eliminare il divieto che impone a Kiev di non usare armi inviate dall’Occidente per colpire obiettivi militari in Russia. Emmanuel Macron, inoltre, ha annunciato l’invio di aerei da combattimento in Ucraina ma ha respinto le accuse di escalation contro la Russia.

Ancora, Macron ha valutato l’idea di istituire una brigata francese con 4500 soldati ucraini equipaggiati con materiali inviati dalla Francia. Salvini, senza troppi giri di parole, mentre parla delle elezioni europee dice: “Se qualcuno in Italia preferisce la sinistra, preferisce il bombarolo, il guerrafondaio… Macron è pericoloso, lo vedo instabile, però non voglio che il mio destino sia in mano a un tizio instabile”.

Infine, mentre arringa la folla, dice: “Macron, vuoi attaccare la Russia? Mettiti l’elmetto, vai lì e non rompere le palle agli altri cittadini europei”.