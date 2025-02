Matteo Salvini candida Trump al Nobel per la pace: perché il suo è un attacco a Marina Berlusconi

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Matteo Salvini ha commentato le parole di Marina Berlusconi su Donald Trump. In un’intervista la figlia del Cavaliere non ha risparmiato critiche al nuovo presidente americano. Ma il vicepremier leghista ha difeso a spada tratta l’operato di Trump in politica estera, parlando anche di premio Nobel per la Pace.

Matteo Salvini candida Trump al Nobel per la Pace

“L’elezione di Trump cambia tutto, chi lo critica o rosica o non capisce. Io penso che il nemico non sia Trump, sta facendo più lui in poche settimane che Biden in quattro anni”, ha commentato Matteo Salvini intervistato a Genova.

“Se uno riesce a mettere al tavolo Putin, Zelensky, Netanyahu e Paesi Arabi, gli diamo il Nobel per la Pace, altro che bullismo”, ha proseguito il ministro delle Infrastrutture.

Matteo Salvini a Genova per l’inaugurazione del cantiere del terzo valico

Le parole di Marina Berlusconi su Donald Trump “bullo”

Il riferimento di Matteo Salvini è fin troppo chiaro. Il leader della Lega, infatti, con “altro che bullismo” cita la recente intervista rilasciata da Marina Berlusconi al Foglio. La presidente Fininvest, figlia del fondatore di Forza Italia, ha detto la sua su diverse tematiche, inclusa la politica estera.

“Molte delle sue prime mosse purtroppo, assomigliano ad atti di bullismo politico, in cui gli Stati Uniti si pongono come il solo e incontrastato numero uno, mentre gli altri alleati vengono trattati come Paesi-satellite”, ha detto Marina Berlusconi al Foglio riferendosi anche ai dazi commerciali.

Il timore della figlia di Silvio Berlusconi è che Donald Trump ambisca a diventare il “rottamatore” dell’Occidente “demolendo tutto quello che l’America è stata negli ultimi ottant’anni”. Nella stessa intervista Marina Berlusconi ha toccato altri temi di attualità, come quelli sui diritti civili, riscuotendo il plauso di Francesca Pascale, ex compagna del Cav.

Critiche a Trump, la replica di Matteo Salvini

Sulle politiche di Donald Trump, Marina Berlusconi ha stigmatizzato le immagini degli immigrati in catene rimpatriati dagli Usa. Foto definite “orribili e inquietanti”.

Inoltre, Marina Berlusconi ha condannato anche l’idea di ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d’America, così come le frasi sulle annessioni di Canada e Groenlandia.

Di tutt’altro avviso, invece, il vicepremier Matteo Salvini, che ha riconosciuto i risultati raggiunti in poco tempo da Donald Trump arrivando a proporre il nuovo inquilino della Casa Bianca per il prossimo premio Nobel per la Pace.