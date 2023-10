Matteo Salvini accusa Amnesty di razzismo dopo il forfait al Lucca Comics: la dura replica dell'organizzazione

È scontro a distanza tra il vicepremier Matteo Salvini e Amnesty International. Il leader della Lega ha infatti accusato l’organizzazione umanitaria di “razzismo” per aver deciso di disertare il Lucca Comics, in segno di protesta contro il patrocinio dato dall’ambasciata d’Israele in Italia alla manifestazione che si tiene dall’1 al 5 novembre nella città toscana.

Le parole di Salvini

Amnesty ha spiegato in una nota il suo forfait, spiegando che “il patrocinio dell’ambasciata israeliana al Lucca Comics ci spinge a rinunciare alla nostra presenza”.

L’organizzazione umanitaria afferma di comprendere “sia prassi consolidata il patrocinio di ambasciate dei Paesi di provenienza degli artisti che realizzano l’immagine del festival”, ma “non possiamo ignorare che le forze israeliane stanno incessantemente assediando e bombardando la Striscia di Gaza, con immani perdite di vite civili”.

“Questo si chiama razzismo” il commento di Salvini, che ha pubblicato su X il messaggio di Amnesty Italia che ha fatto sapere che non sarà presente al Lucca Comics

La replica di Amnesty

“Col suo commento, Salvini in questa occasione ha dimostrato di non sapere cosa sia il razzismo” replica il portavoce di Amnesty Riccardo Noury, a Today.it

Strano, prosegue Noury, “perché come dimostrano i vari barometri dell’odio di Amnesty International Italia, in quella materia risulta essere decisamente un esperto”. Così l’organizzazione risponde all’accusa di razzismo da parte del vicepremier.

Questo si chiama RAZZISMO. pic.twitter.com/qVeTFUqOhQ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 29, 2023

Il commento di Renzi e Fratoianni

“Io credo che sostenere che Amnesty sia razzista è l’ennesima frase a effetto di Matteo Salvini che non condivido. E, contemporaneamente, non condivido la decisione di Amnesty di non partecipare a Lucca Comics” spiega Matteo Renzi a Palermo replicando al ministro dei Trasporti che ha definito “razzista” la decisione dell’organizzazione umanitaria di disertare LuccaComics patrocinata dall’ambasciata Israele, riporta l’agenzia Adnkronos.

“Siamo al livello in cui queste organizzazioni, questi politici, in questo caso il vicepresidente del Consiglio, utilizzano argomenti molto delicati e complessi per fare soltanto polemica ideologica. Occupiamoci di risolvere il problema Israele-Palestina con la politica e non con gli slogan”.

“Ora i politici nostrani a partire dal vicepresidente del consiglio Salvini e della destra non la buttino come al solito in caciara, magari scatenando una campagna di odio sui social verso ZeroCalcare o associazioni a partire da Amnesty che non parteciperanno alla kermesse” afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

Anche perché, sottolinea, “e questo basti, di ZeroCalcare e di Amnesty va apprezzata l’onestà intellettuale e la coerenza che li contraddistingue. Tutto il resto è paccottiglia di propaganda“.