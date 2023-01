Matteo Renzi sul podio dei senatori più ricchi: quanto guadagna l'ex premier paperone dell'opposizione

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Mancano ancora le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, ma al momento Matteo Renzi svetta in testa alla classifica dei senatori più ricchi. L’ex premier ha infatti dichiarato un reddito nel 2021 di quasi 2,6 milioni di euro. Guadagni da capogiro che lo rendono un paperone tra i parlamentari eletti in questa legislatura e il più ricco tra quelli dell’opposizione.

Renzi guadagna 2,6 milioni di euro

Stando all’ultima denuncia dei redditi che tutti i parlamentari, secondo quanto previsto dalla legge, devono depositare alla Camera o al Senato, Matteo Renzi ha dichiarato nel 2021 guadagni per 2.584.448 euro.

Si tratta del reddito complessivo più alto tra quelli pubblicati finora sia al Senato che alla Camera. L’importo dichiarato dal leader di Italia Viva superano infatti i quasi 2 milioni della deputata di Forza Italia Cristina Rossello, avvocato patrimonialista, e il milione e mezzo dell’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti.

Mancano però ancora all’appello le dichiarazioni dei redditi di due ricchissimi come Silvio Berlusconi (al Senato) e Antonio Angelucci (alla Camera).

La dichiarazione dei redditi di Renzi

Come si legge sulla dichiarazione dei redditi 2022 presentata da Matteo Renzi al Senato, l’ex premier nel 2021 ha guadagnato 2.584.448 euro. Il reddito milionario del leader di Italia Viva è in gran parte dovuto all’attività di conferenziere in giro per il mondo e ai discussi contratti di consulenza con l’Arabia Saudita.

Nella sua dichiarazione patrimoniale ci sono la proprietà al 50% della sua casa a Firenze e quote di alcuni immobili e terreni tra il capoluogo toscano e Rignano sull’Arno, paese di origine della sua famiglia.

E ancora una quota da 10 mila euro della sua società di consulenza, la Ma.Re.consulting srl di Roma, e due auto: una Land Rover Rr sport 3.0D e una Mini Cooper Sd Sport, entrambe immatricolate nel 2018.

L’attività da conferenziere

Come detto, la maggior parte dei ricavi dichiarati da Renzi deriva dalla sua attività di conferenziere e consulente che esercita in giro per il mondo, richiesto da numerosi organismi internazionali.

Una attività che aveva dovuto sospendere a causa della pandemia, come testimonia la dichiarazione dei redditi del 2020, con “appena” 488 mila euro.

Tra i contratti più onerosi quello milionario con l’Arabia Saudita che era stato anche segnalato dall’antiriciclaggio della Banca d’Italia. Segnalazione che era stata poi scoperta e resa nota dai giornali, facendo scoppiare parecchie polemiche.