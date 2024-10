Matteo Renzi attacca Giuseppe Conte e il M5S dopo il flop in Liguria: lo scontro tra i due ex premier

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

I risultati delle elezioni regionali in Liguria hanno decretato, oltre alla vittoria del candidato di centrodestra Marco Bucci, anche una pesante sconfitta per Giuseppe Conte e il M5S, con il partito sceso sotto il 5%. Un “risultato deludente, al di sotto delle aspettative”, ha ammesso il leader pentastellato dopo la chiusura delle urne. Sul tracollo del Movimento si è espresso anche Matteo Renzi, attaccando l’avvocato di Volturara Appula e “tutti quelli che con lui hanno alzato veti contro Italia Viva“.

Matteo Renzi contro Giuseppe Conte e il M5S sulle elezioni in Liguria

“Auguro buon lavoro a Marco Bucci, nuovo presidente della Liguria. Spero di cuore che faccia bene, perché questa regione ha bisogno di una leadership forte e credibile dopo gli scandali e le polemiche”, ha scritto Renzi in un post su X.

L’ex presidente del Consiglio ha elogiato il candidato del centrosinistra Andrea Orlando per aver “combattuto una partita equilibrata e “perso per un pugno di voti“.

Renzi durante l’assemblea nazionale di Italia Viva a Roma

Poi l’affondo contro il M5S per la negazione del campo largo: “Oggi ha perso soprattutto chi concepisce la politica come uno scontro personale, come un insieme di antipatie e vendetta. Ha perso chi mette i veti. Ha perso chi non si preoccupa di vincere ma vuole solo escludere e odiare. Ha perso Giuseppe Conte, certo, e tutti quelli che con lui hanno alzato veti contro Italia Viva”.

Il leader di Italia Viva ha spiegato che aver messo un veto sul suo partito ha portato il centrosinistra alla sconfitta, sostenendo che “senza il centro non si vince“.

“Lo ha dimostrato la Basilicata qualche mese fa – conclude il politico – lo conferma la Liguria oggi. Vedremo se qualcuno vorrà far tesoro di questa lezione”.

I risultati del M5S in Liguria

Scendendo sotto l’asticella del 5%, nelle elezioni regionali in Liguria il Movimento 5 Stelle ha segnato un netto passo indietro (5 anni fa aveva ottenuto il 7,8%).

Alle politiche del 2022 il partito fondato da Beppe Grillo aveva ottenuto 93 mila voti, a fronte degli attuali 25 mila. Una perdita di quasi 70 mila preferenze in due anni.

“Non ci nascondiamo dietro un dito: un risultato deludente, al di sotto delle aspettative. Una responsabilità checi conferma l’assoluta necessità di rifondare il Movimento“, ha commentato Giuseppe Conte a votazione conclusa, come riportato dal Corriere della Sera.

Nonostante la débacle, il presidente pentastellato ha rivendicato la scelta di non allearsi con Italia Viva: “Ipotizzare fantasiose alleanze con Renzi e i suoi epigoni – ha motivato – avrebbe solo fatto perdere ancor più voti al M5S e quindi alla coalizione, a chi voleva dare una scossa a tutta la Liguria”.

I risultati delle elezioni in Liguria

A trionfare alle elezioni regionali in Liguria è stato il candidato del centrodestra Marco Bucci, sindaco di Genova in carica, che succederà a Giovanni Toti come presidente della Regione.

Bucci ha chiuso la tornata elettorale con il 48,80% dei voti, promettendo che sarà “il presidente di tutti i liguri”, come dichiarato dopo la vittoria.

Andrea Orlando, candidato del centrosinistra, ha sfiorato il trionfo con il 47,33% delle schede: “Abbiamo pagato qualche problema di troppo nel campo largo“, ha dichiarato dopo i risultati ufficiali delle urne.