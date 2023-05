Matteo Messina Denaro vede in carcere la figlia Lorenza Alagna: è la prima volta. La possibile svolta

Matteo Messina Denaro, il boss arrestato il 16 gennaio scorso a Palermo dopo una lunga latitanza, ha incontrato per la prima volta la figlia Lorenza Alagna in carcere.

L’incontro tra Matteo Messina Denaro e la figlia Lorenza Alagna

Come riporta ‘La Repubblica’, l’incontro in carcere tra Matteo Messina Denaro e la figlia Lorenza Alagna sarebbe avvenuto alcuni giorni fa, in un braccio blindato del reparto 41 Bis del super carcere dell’Aquila. I due non si erano mai incontrati prima di quel momento. Matteo Messina Denaro non ha mai riconosciuto la figlia Lorenza Alagna, che è cresciuta con la madre (della quale ha preso il cognome) nella casa della nonna paterna a Castelvetrano, prima di decidere a 17 anni di lasciare l’abitazione.

‘La Repubblica’ si interroga sulla possibilità che questo incontro a lungo agognato da Matteo Messina Denaro possa rappresentare una svolta tale da spingere al boss a rompere col passato e collaborare con il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e i suoi magistrati. Probabilmente ciò non accadrà: questa è la conclusione della riflessione fatta dal quotidiano.

Fonte foto: ANSA Matteo Messina Denaro.

I messaggi di Matteo Messina Denaro per la figlia

Matteo Messina Denaro, già nel 2005, si mostrava rammaricato di non aver mai conosciuto la figlia: “Io non ho mai visto mia figlia. Il destino ha voluto così, come posso io sperare in una favola? Non conoscere i propri figli è contro natura“.

Nel covo di Campobello, i carabinieri del Ros hanno trovato decine di messaggi mai spediti alla figlia Lorenza. In uno, che risale al giorno del suo diciassettesimo compleanno, Matteo Messina Denaro ha scritto: “Ogni mondo ha i suoi demoni diversi da quelli degli altri. Stai lontana dai mondi che non conosci. Io sono entrato in altri mondi al prezzo della sofferenza, ma tu non osare mai, ti prego”.

Negli ultimi tempi, l’amarezza si sarebbe però trasformata in rabbia. In un pizzino inviato alle sorelle, l’anno scorso il boss ha definito la giovane, che a 17 anni ha convinto la madre a lasciare la casa della nonna paterna, “degenera nell’infimo“.

La precisazione dell’avvocato di Lorenza Alagna

Lorenza Alagna, pur lasciando la casa della nonna paterna, non ha mai rinnegato ogni contatto col padre Matteo Messina Denaro.

Lo ha precisato il legale della ragazza, oggi quasi 27enne, lo scorso gennaio. In una nota, l’avvocato Franco Lo Sciuto aveva fatto sapere: “Lorenza Alagna mai ha rilasciato alcuna dichiarazione che potesse indurre a ritenere la sussistenza della volontà in capo alla suddetta di rinnegare ogni contatto con il di lei padre a seguito dell’avvenuto arresto”. Il legale aveva inoltre precisato che “mai e poi mai sono intervenuti contatti con il predetto fin dalla nascita”.