Matteo Messina Denaro ricoverato all'Aquila per un intervento chirurgico: blindato l'ospedale

L’ex latitante Matteo Messina Denaro è stato ricoverato all’ospedale aquilano per essere sottoposto ad un’operazione di chirurgica urologica. L’intervento all’ex boss di Cosa nostra, in carcere in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila, è iniziato nella prima mattinata di martedì 27 giugno e non sarebbe collegato al tumore al colon.

Ospedale blindato

Contestualmente al ricovero nell’ospedale abruzzese sono scattate le misure di sicurezza per blindare la struttura e la zona.

Fonte foto: ANSA Il momento dell’arresto di Matteo Messina Denaro

Per la prima volta dopo 5 mesi dall’arresto del 16 gennaio 2023, l’ex padrino di Castelvetrano ha lasciato il penitenziario per sottoporsi a controlli, che non sono però legati alla malattia che l’ha costretto a operarsi per due volte durante la latitanza.

Nelle scorse settimane le forze dell’ordine avrebbero preparato il ricovero in modo che l’ala della struttura sanitaria aquilana destinata al ricovero fosse quanto più possibile isolata e sorvegliabile, anche tramite un ingresso dedicato.

Le operazioni di trasporto sono state già collaudate in passato durante altri visite ed esami della durata di alcune ore.

A causa del tumore al colo Messina Denaro è sottoposto a periodiche sedute di chemioterapia, somministrate in carcere in una stanza attigua a quella in cui trascorre la giornata.

Ad assisterlo un’infermiera, un oncologo e un anestesista, alla costante presenza del personale dell’istituto di pena abruzzese.

Le condizioni di Messina Denaro

L’intervento rientrerebbe in una serie di visite e terapie programmati. Secondo quanto appreso da ‘Ansa’, si tratterebbe di un controllo ordinario al quale prenderanno parte anche gli oncologi, anche se dal punto di vista del tumore le condizioni sarebbero stazionarie.

“Il boss è ben aggrappato alla vita e sta lottando come un leone per sconfiggere il male” avrebbero detto ad ‘Ansa’ fonti sanitarie e carcerarie.

La degenza dovrebbe durare al massimo due giorni e dopo le cure nel reparto di Urologia l’ex boss sarà trasferito nella cella per detenuti, ristrutturata nei mesi scorsi proprio in seguito alla scelta di rinchiudere Messina Denaro nel carcere di massima sicurezza della frazione aquilana di Preturo.