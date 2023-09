Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile: sospesa l'alimentazione al boss di Cosa Nostra

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

L’ultimo padrino si avvia verso il suo ultimo viaggio: Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile e i medici hanno deciso di sospendergli l’alimentazione forzata.

Matteo Messina Denaro in coma

Si spegne per sempre la speranza che Matteo Messina Denaro, in un seppur improbabile tardivo rigurgito di coscienza, possa vuotare il sacco e raccontare alcuni dei segreti della mafia che custodisce da decenni.

Messina Denaro ha vissuto come latitante per 30 anni frequentando a lungo e senza nascondersi quella porzione della provincia di Trapani che gli ha dato i natali e che è stata la sua roccaforte.

Fonte foto: ANSA

Il padrino, nativo di Castelvetrano, ha negli ultimi anni stabilito il suo quartier generale nella vicina Campobello di Mazara.

Messina Denaro è stato arrestato il 16 gennaio 2023 mentre andava a sottoporsi a un ciclo di chemioterapia in una delle cliniche più note della Sicilia.

Il boss stroncato da un cancro al colon

Quel cancro al colon scoperto a fine 2020 lo ha adesso portato all’ultimo miglio: secondo i medici le speranze di ripresa sono nulle.

Dopo l’arresto il boss è stato trasportato nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila.

Messina Denaro ha chiesto, e ha ottenuto, le migliori cure: per lui è stata allestita una piccola infermeria.

Il paziente è stato seguito con attenzione dallo staff oncologico dell’ospedale aquilano.

Seppur malato e fragile, Matteo Messina Denaro è stato relativamente bene fino ad agosto.

Poi le sue condizioni si sono aggravate in maniera continua. Recentemente è stato sottoposto a due interventi. Poi gli sono state sospese le cure per il tumore e gli è stata praticata unicamente la terapia del dolore. Infine è stato sedato.

Riappacificazione con la figlia

Poco prima che la situazione precipitasse il mafioso ha dato il suo cognome a sua figlia Lorenza Alagna, oggi Lorenza Messina Denaro.

Secondo retroscena riportati anche da Sky TG24, a fare da mediatore in extremis tra Matteo Messina Denaro e la figlia sarebbe stata la cugina Lorenza Guttadauro, per qualche tempo avvocato del capomafia.

Durante gli interrogatori Messina Denaro ha sempre preso in giro i magistrati.

A volte è arrivato a negare di essere un membro della mafia. In un’occasione ha dichiarato che se non fosse stato malato terminale lo Stato non l’avrebbe mai preso.