Matteo Messina Denaro dimesso dall'ospedale all'Aquila dopo l'intervento: come sta il boss di Cosa Nostra

Matteo Messina Denaro, il noto boss della mafia, è stato dimesso nel primo mattino di mercoledì 28 giugno dall’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove era stato ricoverato per un intervento non invasivo. Nonostante l’operazione, le condizioni del 62enne sono buone ed è stato riportato nel carcere di massima sicurezza di Preturo, nella frazione aquilana. Qui il boss è detenuto con il regime del 41 bis dal gennaio scorso, dopo essere stato arrestato a Palermo a seguito di trent’anni di latitanza. Intervento non invasivo

Le condizioni del boss Matteo Messina Denaro sono state dichiarate buone, dopo l’intervento che non sembra essere direttamente correlato alla sua battaglia contro il tumore al colon, malattia contro cui combatte da anni.

Dopo essere stato visitato dall’urologo che aveva eseguito l’intervento, è stato autorizzato alla dimissione. Sebbene l’operazione sia stata un successo dal punto di vista tecnico, la sua completa guarigione sarà valutata nei prossimi giorni.

Fonte foto: ANSA

Le misure di sicurezza L’operazione è stata possibile adottando misure di sicurezza straordinarie . Durante la sua permanenza in ospedale, Messina Denaro ha trascorso una notte tranquilla nella sua cella appositamente ristrutturata per lui. In base alle informazioni attuali, non si esclude la possibilità di dover procedere a una successiva procedura chirurgica in un secondo momento.

Ieri il boss è stato sottoposto a una visita anche dai medici del reparto di oncologia, che lo seguono sin dal suo arrivo all’Aquila. Tale visita era di routine, poiché le terapie a cui è sottoposto sono programmate in base alle condizioni stazionarie del paziente.

L’ex superlatitante riceve le cure chemioterapiche direttamente nel carcere di massima sicurezza, grazie a un ambulatorio appositamente allestito di fronte alla sua cella.

La notizia di un ricovero in ospedale per Matteo Messina Denaro era cominciata a circolare dagli inizi di giugno. Diversi segnali, infatti, indicavano la possibilità di un’imminente degenza di Matteo Messina Denaro presso l’ospedale San Salvatore, come in effetti si è poi verificato negli ultimi giorni.

Presso la struttura sanitaria, da diverse settimane erano iniziati infatti dei lavori per adeguare gli spazi, in particolare per garantire un’area di ricovero isolata e controllabile, con un ingresso dedicato al boss.

L’oncologo Luciano Mutti, responsabile delle cure di Matteo Messina Denaro presso l’ospedale San Salvatore, aveva specificato che il ricovero temporaneo del boss sarebbe stato dovuto alla necessità di fornire cure complesse da effettuare in carcere.