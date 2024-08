Matteo Bassetti striglia Tamberi sulla perdita di peso e i calcoli renali: l'attacco al saltatore italiano

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Attacco di Bassetti a Tamberi. Il medico ha ripreso l’atleta per la sua perdita di peso prima delle Olimpiadi e i legami di questa scelta con i calcoli renali che lo hanno colpito durante l’evento.

Tamberi sui social risponde alle accuse sulla perdita di peso

Dopo le coliche renali causate dai calcoli che hanno colpito il saltatore in alto della nazionale italiana Gianmarco Tamberi, sui social si è accesa una polemica sulla perdita di peso dell’atleta.

Alcuni fan hanno affermato che l’eccessiva diminuzione della massa corporea avrebbe facilitato l’insorgere dei calcoli, ma l’atleta azzurro aveva risposto con un post sui social.

Fonte foto: ANSA Gianmarco Tamberi alle Olimpiadi di Parigi

“Giusto per dare qualche informazione in più a chi scrive senza informarsi. È l’aumento di peso che porta a un maggiore rischio di coliche renali non la perdita di peso” aveva scritto il campione olimpico a Tokyo.

Bassetti risponde a Tamberi

A questa affermazione ha risposto il medico Matteo Bassetti, che ha precisato quanto detto dall’atleta riprendendolo per aver parlato di una materia di cui non è esperto:

“Ho tifato come tutti gli italiani per Tamberi e mi spiace per i problemi medici che hanno compromesso la sua olimpiade. Tuttavia quando un atleta si improvvisa medico, dicendo che è solo l’obesità che può provocare calcoli ai reni, invade un campo non suo, dicendo oltretutto cose inesatte” ha scritto Bassetti in un post su Instagram.

“Una perdita rapida di peso può favorire la comparsa dei calcoli renali. La perdita di peso implica anche una perdita di acqua e può determinare maggior rischio di calcolosi renale per la minore possibilità di eliminare le scorie e far precipitare i cristalli che determinano la comparsa dei calcoli stessi”, ha poi concluso.

Le Olimpiadi di Tamberi

Tamberi era arrivato alle Olimpiadi di Parigi 2024 con l’intenzione di provare a difendere l’oro vinto in concomitanza con il qatariota Barshim a Tokyo nel 2021.

La sua spedizione olimpica si è però fin da subito rivelata difficile, con un attacco di coliche renali che lo avevano costretto a tornare a Roma poco prima delle qualificazioni.

Tamberi era comunque riuscito a guadagnarsi la finale ma, cinque ore prima della gara, ha avuto una ricaduta. Pur partecipando alla gara, non è riuscito a superare la misura di 2,27 metri del salto in alto a causa del fisico debilitato dalla malattia.