Matteo Bassetti lancia l'allarme sulle borracce, a rischio contaminazione da batteri e muffe: i suoi consigli

Da anni le borracce sono diventate un accessorio comune nella vita quotidiana di moltissime persone, soprattutto d’estate, quando è indispensabile bere acqua e rimanere idratati. Costituiscono un’alternativa più economica e sostenibile dal punto di vista ambientale rispetto alle bottigliette di plastica usa e getta, possono però nascondere dei potenziali rischi per la salute, come contaminazioni da batteri e muffe, se non usate correttamente, come ricorda anche l’infettivologo Matteo Bassetti.

Matteo Bassetti lancia l’allarme sulle borracce

“Anche le borracce per l’acqua possono essere contaminate e colonizzate da batteri, funghi, muffe o alghe“.

È l’avvertimento che Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al policlinico San Martino di Genova, lancia sulla sua pagina Facebook sui potenziali rischi per la salute nell’uso delle borracce per l’acqua.

Le borracce infatti possono essere soggette a contaminazioni in grado di favorire la crescita di microrganismi, specie se vengono tenute al sole o in luoghi ad alte temperature, come può essere l’abitacolo dell’auto d’estate.

I consigli di Bassetti sull’uso delle borracce

Nel post Matteo Bassetti fornisce alcuni consigli per evitare e ridurre al minimo i rischi per la salute nell’uso quotidiano delle borracce. Eccoli:

cambiare spesso l’acqua, almeno ogni 4-5 ore, soprattutto se le temperature sono elevate;

evitare di riempire la borraccia per utilizzarla oltre le 24 ore;

pulire la borraccia con due o tre lavaggi prima di riempirla. Se la utilizziamo a casa, destiniamo l’acqua residua a dei lavaggi per il giardino, i vasi, l’igiene domestica;

ogni 3-4 volte che la usiamo, mettere con l’acqua una fettina di limone o un quarto di cucchiaino di bicarbonato.

Come lavare la borraccia

Il modo migliore per evitare rischi è di lavare e igienizzare frequentemente la borraccia.

In un vademecum sull’uso e la manutenzione delle borracce realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore viene illustrato un modo semplice e veloce per pulire la borraccia.

Si riempie la borraccia per metà di acqua calda, si aggiunge una goccia di detersivo per piatti e si agita energicamente per alcuni secondi.

Poi si risciacqua, magari aiutandosi con uno scovolino non abrasivo per raggiungere meglio il fondo e le pareti interne. Quindi si lascia asciugare la borraccia a testa in giù.