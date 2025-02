Matteo Bassetti lancia l'allarme sul Fentanyl in Italia, cos'è la droga che può causare una "overdose fatale"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

“Allarme droga tra gli adolescenti”: è la denuncia di Matteo Bassetti, professore e ricercatore di malattie infettive all’Università di Genova. I timori di Bassetti si rivolgono in particolare alla diffusione del Fentanyl in Italia, un oppioide sintetico in arrivo dagli Stati Uniti, venduto a basso costo e dagli effetti letali.

L’allarme di Matteo Bassetti

Matteo Bassetti, ricercatore e specialista in malattie infettive di Genova, prosegue la propria missione di divulgatore scientifico.

Sui propri profili social, Bassetti ha lanciato l’allarme riguardo il sempre più alto consumo di droga tra gli adolescenti.

Il professore ammonisce sull’utilizzo del Fentanyl, un oppioide sintetico venduto a basso costo e dall’alta pericolosità.

“Il Fentanyl – spiega Bassetti – è estremamente potente e facile da reperire: spesso miscelato con altre droghe, aumentando il rischio di overdose fatale”.

I dati riportati dal professore segnalano 73mila morti a causa della sostanza negli Usa e 140 decessi registrati in Italia.

Che cos’è il Fentanyl

Il Fentanyl è un farmaco appartenente alla categoria degli oppioidi, inizialmente diffuso negli Stati Uniti per le terapie contro il dolore.

Chiamato la “droga degli zombie” è “100 volte più potente della morfina e 50 volte più potente dell’eroina”, così come segnalato dalla Dea.

Tra gli effetti collaterali più importanti del Fentanyl vi è la depressione respiratoria, tra le cause più diffuse di morte da sovradosaggio.

Si tratta di una sostanza che genera alta dipendenza e tolleranza fin dai primi giorni di utilizzo. Il Fentanyl è disponibile in diverse forme, dai cerotti alle fiale, dalle compresse all’iniezione endovenosa.

Parallelamente al mercato legale, dove il Fentanyl è concesso esclusivamente dietro ricetta medica, si è sviluppata una vendita illegale.

Le principali piazze di spaccio sono il dark web e il deep web, dove è possibile ordinare la sostanza e riceverla direttamente a casa.

Il caso in Italia: l’overdose di Nora

Nel parlare di allarme droga tra gli adolescenti, Matteo Bassetti cita il caso di Nora, 15enne morta probabilmente a causa di un’overdose.

La giovane è stata trovata senza vita il 27 gennaio, in una casa Ater abbandonata a San Bonifacio, in provincia di Verona.

Nessun segno di violenza è stato riscontrato sul corpo della ragazza e, in attesa dei risultati degli esami tossicologici, si ipotizza un decesso per overdose.

Al momento, nel registro degli indagati, per morte come conseguenza di altro delitto, è iscritto l’uomo che potrebbe aver venduto alla minore la dose fatale.