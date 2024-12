Matteo Bassetti e la malattia in Congo che causa decine di morti: "L'ultima volta da lì è arrivata l'ebola"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una nuova e misteriosa malattia sta colpendo duramente la Repubblica Democratica del Congo, con un bilancio di almeno 79 morti e oltre 300 contagi in sole due settimane. Secondo i primi rapporti, i sintomi ricordano quelli di un’influenza, ma con complicazioni che stanno mettendo a dura prova il fragile sistema sanitario locale. Raggiunto dai giornalisti, l’infettivologo Matteo Bassetti è intervenuto ricordando come da quelle zona sia già arrivato l’ebola. “Ma magari non è nulla di preoccupante”, ha aggiunto.

Bassetti sulla malattia sconosciuta in Congo

L’epicentro dell’epidemia è l’area rurale di Panzi, una zona remota e di difficile accesso, a circa 700 km dalla capitale Kinshasa. Qui le infrastrutture sanitarie sono pressoché inesistenti, e la popolazione vive in condizioni di estrema povertà.

Queste le parole rilasciate all’Adnkronos da Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive presso l’ospedale San Martino di Genova:

Speriamo bene perché l’ultima volta dal Congo è arrivata l’Ebola. Pare che i sintomi siano simili all’influenza. L’Oms si sta muovendo e dobbiamo ancora capire bene, magari non è nulla di preoccupante.

L’allarme di Burioni

Anche Roberto Burioni è intervenuto evidenziando il quadro clinico “strano” e aggiungendo “non mi piace”. “Per carità nessun panico, ma attenzione. Nel mondo moderno i virus – come abbiamo visto – si spostano molto velocemente”, ha ammonito il virologo del San Raffaele di Milano.

I sintomi

Mancanza di acqua potabile, scarsità di medicinali e un tasso di malnutrizione del 61% rendono la regione uno dei luoghi più vulnerabili del Paese.

Fonte foto: IPA

Medici in Congo visitano un neonato, immagine di repertorio

“I bambini sono i più colpiti, soprattutto quelli sotto i cinque anni, che rappresentano il 40% delle vittime”, ha dichiarato il ministro della Sanità Samuel-Roger Kamba.

I pazienti affetti dalla malattia presentano:

febbre alta;

tosse;

mal di testa severo;

difficoltà respiratorie;

anemia grave.

Questo quadro clinico ha già portato al decesso di diverse persone per complicazioni respiratorie o per l’impossibilità di ricevere trasfusioni di sangue nei casi di anemia più acuta.

Non è una variante Covid

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inviato un team di epidemiologi per raccogliere campioni e studiare il patogeno. Nel frattempo, le autorità locali hanno lanciato un appello alla popolazione: non toccare i cadaveri per evitare il rischio di nuove infezioni.

Secondo le autorità sanitarie, è già stata esclusa l’ipotesi Covid, ma rimane aperta la possibilità che si tratti di una nuova infezione respiratoria, favorita dalle gravi carenze igienico-sanitarie e dall’alto livello di densità abitativa. Il Congo è già stato segnato da recenti epidemie come l’Ebola e il Mpox.