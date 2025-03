Matteo Bassetti contro Antonella Viola e Fabrizio Pregliasco, lei replica col "braccio di Elodie"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nel suo nuovo libro, Matteo Bassetti ha attaccato diversi colleghi che come lui hanno fatto operazioni di divulgazione scientifica durante la pandemia da Covid-19. La risposta di Antonella Viola e Fabrizio Pregliasco.

Le dichiarazioni di Bassetti nel libro

Il medico Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie infettive dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha commentato l’attività divulgativa di alcuni colleghi durante la pandemia da Covid-19.

“La Viola è una donna piacente che però di malattie infettive non ha background. Palù è un fenomeno in laboratorio ma non ha mai visto un malato. Pregliasco è un professore di Igiene. Io la sera quando andavo in tv riferivo quello che avevo visto in reparto” ha dichiarato il medico.

Fonte foto: ANSA La professoressa Antonella Viola

Bassetti fa notare che le specializzazioni di Viola e Pregliasco, diversamente dalla sua, non riguardano direttamente le malattie infettive come il Covid-19.

Come ha risposto Antonella Viola

Il commento su Antonella Viola, professoressa ordinaria di Patologia generale all’università di Padova, ha suscitato molte polemiche per l’accento messo sull’aspetto fisico della collega.

La stessa professoressa Viola ha risposto sui social ai commenti di Bassetti con una pagina del saggio di Virginia Woolf sulla condizione femminile “Una stanza tutta per sé”.

“Probabilmente, quando il professore insisteva, piuttosto enfaticamente, sull’inferiorità delle donne, stava pensando non alla loro inferiorità, bensì alla propria superiorità” ha risposto Viola.

Il “no comment” di Pregliasco e il “braccio di Elodie”

Nessuna risposta dall’altro medico attaccato da Bassetti nel libro, Fabrizio Pregliasco, è professore di Igiene all’Università degli Studi di Milano.

In seguito è stata invece sempre la professoressa Viola a rincarare la dose: “Scrivere o dire più di quello che scrive Virginia Woolf in quella pagina? Impossibile. La sua analisi è perfetta”, commenta la docente sui social, in riferimento al suo post precedente.

“Posso solo aggiungere che gli mando [a Bassetti, ndr] un bacio, con il famoso braccio di Elodie” ha concluso. La citazione in questo caso è riferita alle parole della cantante che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo.

Elodie aveva infatti dichiarato che avrebbe preferito tagliarsi un braccio che votare Giorgia Meloni. La battuta era stata ripresa poi in conferenza stampa dalla co-conduttrice Geppi Cucciari, che alla richiesta di un giornalista di “mandare un bacio” alla premier aveva risposto: “Con il braccio di Elodie”.