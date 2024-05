Matteo Bassetti citato nelle intercettazioni dell'inchiesta su Giovanni Toti: il rapporto con Aldo Spinelli

Citato nelle intercettazioni dell’inchiesta sul governatore della Liguria, Giovanni Toti, Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha chiarito il suo rapporto con l’imprenditore Aldo Spinelli. Secondo l’accusa, quest’ultimo avrebbe corrotto il governatore con un totale di 74.100 euro di finanziamenti elettorali in cambio di provvedimenti favorevoli.

Matteo Bassetti nelle intercettazioni del caso Toti

“Spinelli è un mio paziente e un amico“, però “no, noi di corsie preferenziali non ne abbiamo mai date a nessuno”.

A precisarlo è lo stesso Matteo Bassetti in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, nella quale spiega il suo rapporto con Aldo Spinelli.

“lo conosco da quarant’anni“, afferma Bassetti. “Suo figlio Roberto era mio compagno di scuola. Andavamo insieme al Calasanzio, l’istituto dei frati di Cornigliano. Io abitavo a Sestri Ponente, Roberto a Pegli”.

E aggiunge: “Siamo amici da quando eravamo ragazzi: vacanze insieme, stesso gruppo e la passione comune per il Genoa”, di cui Spinelli è stato presidente e di cui “non mi sono perso una partita neppure in serie B e non in tribuna d’onore”, sottolinea l’infettivologo.

L’amicizia con l’imprenditore Spinelli

Il direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova spiega: “Diciamo che io ho sempre dato una mano alla famiglia Spinelli dal punto di vista dei consigli medici”, prosegue.

Fonte foto: ANSA

Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova

“Oltretutto, durante il Covid il signor Aldo è stato vaccinato da me. Se non ricordo male ha avuto anche la malattia e gli abbiamo prescritto una cura a base di antivirali, non c’è stato bisogno del ricovero”.

“Quello che è successo con lui è successo con migliaia di cittadini che venivano direttamente alle Malattie infettive”, rimarca il primario che sottolinea di non aver “mai avuto un euro” dall’imprenditore che definisce “un uomo profondamente buono e una forza della natura”.

La telefonata intercettata

Come ricorda il Corriere della Sera, la telefonata intercettata risale al giugno 2022, quando l’imprenditore Aldo Spinelli, a causa di un malessere, non si presenta a un appuntamento con il governatore Giovanni Toti.

Il governatore lo chiama: “Fammi sapere se hai bisogno di qualcosa al San Martino”, l’ospedale dove lavora Bassetti. Spinelli ringrazia: “Ho già chiamato il professor Bassetti“.