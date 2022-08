Matteo Barattieri morto a Nashville, l'ambientalista brianzolo investito e ucciso da un pirata della strada

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

È stato investito da un’auto mentre tornava dal concerto della sua rock band preferita, i Blondie. È morto così a Nashville, negli Stati Uniti, il geologo e ambientalista monzese Matteo Barattieri, 57 anni, molto conosciuto in tutta la Brianza.

L’incidente a Nashville

L’incidente mortale è avvenuto giovedì sera a Nashville, in Tennessee. A darne notizia è stato il gruppo Facebook “Parco di Monza per sempre” che lo stesso Barattieri aveva fondato e sul quale postava le immagini del suo viaggio negli Stati Uniti al seguito del tour dei Blondie e della cantante Debbie Harry.

“Orribile notizia da Nashville – scrive Giancarlo Milani, fondatore del Comitato antirumore di Biassono – il nostro caro Matteo pare sia stato investito sulla strada che lo portava al concerto dei Blondie ed è deceduto. La tremenda notizia mi è stata confermata dalla sorella Alessandra la quale è in contatto con le istituzioni locali per le indagini e per saperne di più”.

Secondo quanto riportano alcune testate locali del Tennessee, Matteo Barattieri stava tornando in hotel dopo aver assistito al concerto della sua band preferita quando è stato travolto da un’auto che non si è fermata per prestare soccorso. La polizia locale sta cercando di rintracciare il pirata della strada, anche grazie ad alcune testimonianze raccolte.

Il post dei Blondie dedicato a Matteo Barattieri

A ricordare Matteo Barattieri è stata la stessa band dei Blondie, di cui il 57enne era grande fan. Sui propri profili ufficiali sui vari social il gruppo ha postato un ricordo dell’ambientalista monzese con alcune foto che lo ritraggono in occasione di diversi concerti della band.

Le foto sono accompagnate da un breve messaggio: “Riposa in pace Matteo. Non ti dimenticheremo mai”.

Riposa in pace, Matteo.❤️ We will never forget you. pic.twitter.com/GoH5dc4dYt — Debbie Harry/BLONDIE (@BlondieOfficial) August 27, 2022

Chi era Matteo Barattieri

Matteo Barattieri era un volto molto noto in Brianza. Nato a Monza nel 1965, dopo la laurea e il dottorato in Geologia si era dedicato alla divulgazione, didattica ed educazione nei settori naturalistico ed ambientale.

Noto ambientalista, era un grande conoscitore e amante del Parco di Monza, dove promuoveva visite naturalistiche. Era anche un appassionato ornitologo, autore di diverse pubblicazioni scientifiche del settore.