Mattarella negativo al Covid: come sta il Presidente della Repubblica e le ultime sul Discorso di fine anno

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto a un nuovo tampone e, dopo quindici giorni, è risultato negativo al Covid-19.

Come sta il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Nella nota con cui il Quirinale ha comunicato la negatività al Covid-19 di Sergio Mattarella, è stato precisato che il Presidente della Repubblica ha trascorso il periodo di malattia “senza sintomi di rilievo“, con “modeste linee di febbre soltanto nei primi 3 giorni“.

L’annuncio della positività al Covid di Sergio Mattarella

L’annuncio della positività al Covid-19 del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella era arrivato nel pomeriggio del 10 dicembre scorso. Il comunicato del Quirinale: “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto quest’oggi a un tampone risultando positivo al Covid-19. È stato quindi necessario rinviare gli impegni dei prossimi giorni. Il Presidente, tranne qualche linea di febbre, è sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell’appartamento al Quirinale”.

Fonte foto: ANSA Sergio Mattarella alla Prima della Scala a Milano.

La notizia era stata commentata dal professore e senatore del Partito Democratico Andrea Crisanti, che, in merito alla partecipazione di Sergio Mattarella alla Prima della Scala a Milano, aveva detto: “Non so se il Presidente si è contagiato in occasione della Prima al teatro La Scala, non si può stabilire ma sicuramente quella era un’occasione a rischio. Il Presidente è una persona anziana e, siccome le persone anziane se si infettano, specialmente fragili, sono a rischio di morire, forse avrebbe fatto bene a dare l’esempio. A mio avviso, se posso dirlo, ha commesso una leggerezza. Sicuramente non è un giovanotto e magari ha dato l’idea che il problema non esista più nemmeno per le persone anziane e invece il problema esiste”.

Crisanti aveva poi spiegato: “Personalmente se fossi andato a quella serata, lo avrei fatto con la mascherina”.

Mattarella sta preparando il tradizionale Discorso di fine anno

L’avvenuta guarigione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal Covid-19 esclude la possibilità che il Capo dello Stato rinunci al tradizionale Discorso di fine anno. Anzi, stando a quanto si legge sul ‘Corriere della Sera’, Mattarella, proprio in questi giorni, sta già mettendo a punto il discorso, il primo del suo nuovo mandato che ha preso il via lo scorso gennaio.

Nel Discorso di fine anno 2021, il Presidente della Repubblica, che era arrivato alla scadenza del suo settennato, si era congedato dagli italiani. A gennaio, però, è stato rieletto al Quirinale e, quindi, il 31 dicembre tornerà a parlare ai cittadini per commentare le principali questioni aperte sullo scenario nazionale e internazionale.