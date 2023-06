Mattarella e la foto con Macron davanti alla Gioconda di Leonardo Da Vinci: l'opera potrebbe essere restaurata

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente francese Emmanuel Macron hanno posato davanti alla Gioconda, per una foto ricordo diventata l’occasione di discutere del restauro del dipinto immortale di Leonardo Da Vinci. I due capi di Stato hanno inaugurato insieme la mostra del Louvre “Napoli a Parigi”, che ospita le opere del museo partenopeo di Capodimonte. La principale tappa della visita di Mattarella in Francia è stata l’occasione per ricucire i rapporti dopo le tensioni nate tra i due Governi, in particolare sull’immigrazione, ma soprattutto l’opportunità per consolidare il legame culturale tra i due Paesi.

Il restauro della Gioconda

In questo senso, proprio la Gioconda può dunque rappresentare il primo punto di connessione tra i patrimoni artistici di Italia e Francia. A sollevare la possibilità del restauro della Monna Lisa è stata la ‘première dame’ Brigitte Macron, ricordando come il dibattito sul tema tra gli studiosi si aperto da decenni.

Fonte foto: ANSA Mattarella e Macron in un incontro a Roma del 2022

“Il restauro potrebbe far emergere che il vero sfondo della Gioconda è simile a quello di un’altra opera leonardesca, Sant’Anna con la Vergine e il Bambino”, che di recente è stata ripulita con tecnologie all’avanguardia sotto il coordinamento di Vincent Dieulevin.

“È una decisione difficile” ha detto Sergio Mattarella. “Solo il presidente può prendere questa decisione” ha ammesso il commissarioSebastien Allard direttore del dipartimento pittura del Louvre, che ha fatto da guida alla visita, riferendosi a Macron che però sull’argomento ha preferito non esprimersi.

Come ricorda ‘Rai News’, Leonardo dipinse la Gioconda su una tavola di pioppo che nel tempo ha inscurito i colori e crepato la pittura, facendo perdere la nitidezza dello sfondo. Un restauro dell’opera sarebbe una decisione di grande responsabilità e avrebbe bisogno di un notevole impegno economico.

La visita di Mattarella a Parigi

Alla vigilia della giornata passata con Emmanuel Macron tra il Louvre e l’Eliseo, il presidente Mattarella ha ricordato l’importanza del Trattato del Quirinale firmato di recente da entrambi che rappresenta il consolidamento della cooperazione tra i due Paesi.

In un discorso all’ambasciata italiana di Parigi il capo dello Stato ha ricordato i rapporti tra Italia e Francia rivolgendosi a un gruppo di studenti:”Voi siete la speranza e il futuro”, ha sottolineato il presidente.